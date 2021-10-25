Ограничения из-за коронавируса продлены в Калмыкии на месяц

25 октября 2021, 09:00

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Власти Калмыкии продлили до 28 ноября действие ограничений из-за пандемии коронавируса, а также объявили о продлении каникул для школьников и студентов и о планах ввести с 1 декабря систему QR-кодов.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября власти Калмыкии продлили ограничения по коронавирусу до 24 октября.

За сутки в Калмыкии от коронавируса скончались два пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 644. За сутки подтверждены 64 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 31 886, следует из информации, опубликованной 22 октября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Власти Калмыкии приняли решение продлить ограничения по коронавирусу до 28 ноября включительно, сообщила сегодня пресс-служба главы региона. "Решением оперштаба сохраняется запрет на проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости места проведения мероприятия", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы Калмыкии.

В регионе также продлено действие масочного режима и предписание о соблюдении самоизоляции жителям старше 60 лет. Кроме того, с 1 декабря в Калмыкии станет обязательным предъявление QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста при входе в общественные заведения, сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, работодатели должны перевести на удаленный формат работы не менее 50% работников. В первую очередь это относится к лицам старше 60 лет, а также жителям с хроническими заболеваниями. В регионе также продлены каникулы для школьников и студентов, добавила пресс-служба. "Детские сады будут работать в штатном режиме следующую неделю, а с 30 октября будут организованы дежурные группы. У нас не такая крайняя ситуация, как в других регионах, мы идем на опережение. Надеюсь, с этими выходными пик заболеваемости сдвинется на более позднее время", – приведены в сообщении слова главного санврача Калмыкии Джангара Санджиева.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".