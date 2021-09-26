Ограничения по коронавирусу продлены в Калмыкии

26 сентября 2021, 22:55

До 24 октября продлен в Калмыкии режим ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля власти Калмыкии до 15 августа продлили ограничения по коронавирусу. В республике продолжили действовать такие меры предосторожности, как масочный режим и социальная дистанция, а также рекомендации самоизолироваться для людей старше 65 лет, была приостановлена работа театров и концертных залов.

Период действия ограничительных мер в Калмыкия продлен до 24 октября 2021 года, сообщил сегодня официальный сайт главы республики. Такое решение было принято региональным Оперативным штабом по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее, 15 августа, власти Калмыкии продлили режим ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 26 сентября, напомнил ТАСС.

В Калмыкии продолжают действовать меры предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Гражданам старше 65 лет по-прежнему рекомендовано соблюдать самоизоляцию, сообщила пресс-служба главы региона. Также продолжает существовать запрет на проведение в республике массовых мероприятий, за исключением сценических выступлений в театрах и концертных залах при условии их заполняемости до 75% от общей вместимости места проведения. Встречи на экономическом форуме "Элиста-2021" разрешены только в помещениях с числом участников не более 100 человек и в режиме видеоконференции.

В Калмыкии с начала пандемии, по состоянию на утро 26 сентября, зарегистрировано 30 248 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 27 982 человек, в тяжелом состоянии находятся 25, из них 10 на аппарате искусственной вентиляции легких, скончались 590 человек, говорится в сообщении на сайте главы республики.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".