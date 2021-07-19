Объявление о соблюдении социальной дистанции. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

19 июля 2021, 03:04

Режим антиковидных ограничений продлен в Калмыкии

До 15 августа продлили ограничения по коронавирусу власти Калмыкии. В республике сохраняют действие такие меры предосторожности, как масочный режим и социальная дистанция, а также рекомендации самоизолироваться для людей старше 65 лет. Также в республике приостанавливается работа театров и концертных залов.

Как писал "Кавказский узел", власти Калмыкии 20 июня приняли решение продлить ковидные ограничения до 18 июля. Работодателям Элисты и Целинного района рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о продлении ограничительных мер в республике до 15 августа. В частности, сохраняется рекомендации соблюдать масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, в регионе рекомендовано соблюдать самоизоляцию для граждан старше 65 лет, пишет РИА "Калмыкия".

В республике также ограничено проведение всех видов массовых мероприятий, также приостанавливается работа театров и концертных залов, за исключением репетиций.

По словам главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, рост заболеваемости коронавирусом отмечается по всей республике, но не взрывной. "Большая часть зараженных болеет в легкой форме. Но с ростом заболевших растет доля тяжелых и среднетяжелых больных", - приводит его словам elista.org.

По данным за сутки 18 июля в Калмыкии выявлено 115 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 23 319. За сутки умерли два пациента, общее число умерших составило 441, сообщает стопкоронавирус.рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса", "Работа детских садов разрешена в Калмыкии", "РБК: Дагестан возглавил рейтинг аутсайдеров по вакцинации от COVID-19".

Автор: "Кавказский узел"

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