20 июня 2021, 23:18

Власти Калмыкии продлили ограничения из-за COVID-19

Действующие ограничения в связи с коронавирусом продлены в Калмыкии до 18 июля. Оперштаб рекомендовал работодателям Элисты и Целинного района перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая власти Калмыкии в очередной раз продлили срок действия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 30 мая включительно. В республике разрешена работа государственных и частных детских садов при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, но сохранены рекомендации по соблюдению самоизоляции для пожилых жителей.

Ограничительные меры в связи с коронавирусом в Калмыкии необходимо соблюдать до 18 июля, сообщила сегодня пресс-служба главы региона. По-прежнему действуют масочный режим и необходимость социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Также продлен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров с ограничением на количество зрителей, говорится в сообщение и на сайте главы Калмыкии.

Часть сотрудников должна работать удаленно. Власти Калмыкии рекомендовали работодателям Элисты и Целинного района республики перевести пожилых сотрудников на дистанционный режим, процитировал сообщение пресс-службы "Интерфакс"

По данным на 20 июня, коронавирус был подтвержден у 29 жителей Калмыкии, за все время эпидемии заразились 21 231 человек. Скончались 398 заболевших. Выздоровело в общей сложности 20 507 пациентов.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса", "Работа детских садов разрешена в Калмыкии", "РБК: Дагестан возглавил рейтинг аутсайдеров по вакцинации от COVID-19".

Автор: "Кавказский узел"

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