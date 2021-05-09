Объявление о соблюдении социальной дистанции. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 мая 2021, 04:46

Ограничения по коронавирусу продлены в Калмыкии

В Калмыкии продлены до 30 мая масочный режим и социальная дистанция, а также рекомендации по самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля власти Калмыкии продлили срок действия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая включительно. В республике разрешена работа государственных и частных детских садов при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, но сохранены рекомендации по соблюдению самоизоляции для пожилых жителей.

19 апреля стало известно, что у медработника в Элисте обнаружен "британский" штамм коронавируса, почти 50 человек, контактировавшие с ним, были изолированы.

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал 8 мая указ о продлении ограничительных мер в связи с COVID-19 до 30 мая включительно, говорится в сообщении на официальном сайте главы республики.

Оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции принял решение, что республика не достигла показателей эпидемиологического благополучия, которые были рекомендованы Роспотребнадзором. В связи с этим в Калмыкии сохраняются рекомендации соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также самоизоляцию для жителей в возрасте старше 65 лет.

При этом оперативный штаб принял решение, что проводить мероприятия по случаю Дня победы 9 мая можно, но при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических требований.

По данным на 8 мая в Калмыкии выявлено 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, один человек из числа зараженных умер. Общее число зараженных с начала эпидемии достигло 20 522, умерли 354 человека, пишет "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Крупнейший буддийский храм Калмыкии закрыт из-за коронавируса", "Работа детских садов разрешена в Калмыкии", "РБК: Дагестан возглавил рейтинг аутсайдеров по вакцинации от COVID-19".

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