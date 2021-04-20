Около 50 человек отправлены на карантин после выявления "британского" штамма коронавируса в Калмыкии

20 апреля 2021, 07:15

"Британский" штамм COVID-19 обнаружен у медработника из Элисты, изолированы почти 50 человек, контактировавших с ним, однако источник заражения не выявлен, сообщили в Роспотребнадзоре. Информация о первом в Калмыкии случае заражения "британским" штаммом не вызвала резонанса, поскольку люди устали от страха перед пандемией, указал политолог Батыр Мучаев.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля региональный Минздрав сообщил, что в Калмыкии привились от коронавируса более 22 тысяч человек, в республике работают 14 стационарных пунктов вакцинации и три передвижных – в Элисте.

С начала эпидемии по 19 апреля в Калмыкии зафиксировано 20 289 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 9 случаев. Умерли 331 человек из числа зараженных, в том числе один человек за последние сутки, информирует "стопкоронавирус.рф".

Роспотребнадзор: новый вид коронавируса достаточно широко циркулирует в Калмыкии

"Британский" штамм коронавируса "однозначно" уже распространяется в Калмыкии, хотя официально на 19 апреля в республике выявлен только один инфицированный новым типом ковида, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. По его словам, зараженным оказался медицинский работник, который во время пандемии никуда не выезжал и заразился, скорее всего, после контакта с больным.

"Очаг локализован, изолировано, если не ошибаюсь, 47 человек - члены семьи, коллеги и пациенты, которые контактировали с этим медработником в последние две недели. Проблема в том, что мы не выявили источник, не смогли установить того больного, от которого пошло заражение. Стало быть, "британский" штамм у нас уже однозначно циркулирует. А если учесть, что в соседних регионах его начали выявлять больше месяца назад, можно сделать вывод, что циркулирует этот штамм достаточно широко", - сказал Джангар Санджиев.

Новый для республики вид коронавируса был обнаружен благодаря регулярному мониторингу групп риска, пояснил он. "Еженедельно мы отправляем анализы в Ставропольский и Волгоградский противочумные институты. Там и обнаружился "британский" штамм. Соответствующий результат пришел 15 апреля. Возможно, в мае мы получим тест-системы, которые позволят выявлять новые штаммы на месте", - добавил глава калмыцкого Роспотребнадзора.

Заразившийся медработник не был госпитализирован, поскольку симптомы указывают на нетяжелую форму заболевания: "между легкой и средней", уточнил Джангар Санджиев. В целом же, по его словам, британский штамм дает те же осложнения, что и известный ранее вид коронавируса, но эти осложнения случаются чаще, и тяжелыми формами страдают как пожилые, так и молодые люди.

"Если раньше тяжелые формы заболевания коронавирусом были характерны для людей старше 60-65 лет, то с появлением "британского" штамма осложнения стали чаще проявляться и у молодых людей. Он очень заразен и дает более сильную вирусную нагрузку", - рассказал главный санитарный врач Калмыкии.

Тактика лечения коронавируса зависит от тяжести заболевания, а не от штамма вируса, считает вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн. Необходимо ориентироваться на состояние человека, контролировать, что происходит с его легкими и другими органами и в зависимости от этого строить лечение, сообщает со ссылкой на Анатолия Альтштейна издание "Лента.ру".

Обезопасить от заражения "британским" штаммом способны отечественные прививки от ковида, заверил Джангар Санджиев. "При разработке российских вакцин были использованы белки, которые меньше всего мутируют. Они есть и в "британском" штамме, и в еще более опасном - "южноафриканском". Так что прививаться надо однозначно. К сожалению, темп вакцинации у нас в республике несколько снизился", - посетовал глава управления Роспотребнадзора.

Отечественные вакцины "Спутник V" центра Гамалеи и "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор", как установили проверки, одинаково хорошо защищают от "британского" штамма коронавируса, информирует со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову "Российская газета".

На темпах прививочной кампании в Калмыкии и России в целом, по его мнению, отрицательно сказывается "информационная война против производителей вакцин". "В Калмыкии более-менее массово стали прививаться с февраля. А антипрививочники активизировались уже в декабре, сразу после того, как президент России объявил о начале массовой вакцинации. Я думаю, это следствие бизнес-войн", - предположил Джангар Санджиев.

В Калмыкии на 19 апреля привились более 27 тысяч человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в региональном Минздраве республики. Ранее там уточняли, что для выработки коллективного иммунитета в республике должны привиться "60 процентов взрослого населения" (по данным Росстата, в Калмыкии проживает примерно 270 тысяч человек, - прим. "Кавказского узла").

Политолог раскритиковал информационную политику властей по освещению ситуации с коронавирусом

Новость о том, что в Элисте выявлен первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19, не вызвала резонанса в калмыцких соцсетях, поскольку "люди уже устали бояться", заявил политолог Батыр Мучаев.

"Я думаю, это чисто психологический момент. С начала пандемии льется огромный поток негативной информации о всякого рода угрозах, связанных с коронавирусом. Люди уже просто ее игнорируют, потому что устали бояться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, добавил Батыр Мучаев, безразличие общества связано с информационной политикой российских властей по ситуации с коронавирусом. "Почему-то в России выявляются единичные случаи заражения "британским" штаммом, тогда как в других странах мира количество инфицированных этим видом коронавируса растет по экспоненте. И на фоне тревожных новостей из Европы нам усиленно рассказывают об успехах отечественной медицины. Россиянам как бы говорят: "Ну, заразился еще один человек "британским" штаммом - ничего страшного", - пояснил политолог.

Динамика заболеваемости новым видом коронавируса в России, по его словам, напоминает первые месяцы пандемии, когда "власти хвастали тем, что у нас летальность от ковида ниже, чем в других странах, но в итоге оказалось, что ее просто не фиксируют".

"Это стало понятно, когда Росстат опубликовал данные, согласно которым общая смертность в стране значительно выросла. То же самое происходит сейчас с "британским" штаммом. Как - с его степенью заразности, при открытых границах - он мог не проникнуть в Россию? Тут либо проблема с диагностикой, материальной базой наших лабораторий, либо это вновь манипуляция со статистикой", - указал Батыр Мучаев.

Несмотря на индифферентное отношение общества к новости о первом случае заражения "британским" штаммом, Калмыкия не является "ковид-диссидентским регионом", утверждает политолог. Он убежден, что темпы вакцинации от коронавируса в республике были бы выше, если бы федеральный центр с самого начала прививочной кампании наладил более гибкую логистику распределения вакцин.

"Я поднимал эту тему в марте - на научно-практической конференции в Ставрополе. На тот момент в Калмыкию поступало 500 доз вакцин в месяц. Количество доз на регион определялось в зависимости от численности населения. При этом были регионы-миллионники, где желающих привиться особо не наблюдалось. В этих регионах возникали проблемы с хранением вакцины. А в Калмыкии был дикий спрос, люди записывались на декабрь. Наверное, не один я указывал на эту проблему, потому что теперь Москва перенаправляет потоки. Калмыкия получает уже тысячи доз вакцины", - констатировал Батыр Мучаев.

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".