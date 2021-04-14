Жители Калмыкии оценили передвижные пункты вакцинации от COVID-19

14 апреля 2021, 05:21

Более 22 тысяч жителей Калмыкии привились от коронавируса, в республике работает 14 стационарных пункта вакцинации и три передвижных в Элисте, сообщил региональный Минздрав. Передвижные пункты вакцинации удобны, но приходится выстаивать очередь, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики, ожидавшие вакцинации.

Как писал "Кавказский узел", с 11 апреля власти Калмыкии разрешили открыть государственные и частные детские сады при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. При этом в республике сохранены рекомендации по соблюдению самоизоляции для пожилых жителей.

По данным с начала эпидемии по 13 апреля в Калмыкии зафиксировано 20 213 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил 12 случаев. Умерли 327 человек из числа зараженных, в том числе один человек за последние сутки, информирует стопкоронавирус.рф.

На двух передвижных пунктах вакцинации от коронавируса в Элисте, где побывал корреспондент «Кавказского узла» 13 апреля, больших очередей не было. К специальному автомобилю у гостиницы «Элиста» с 14.20 мск до 14.30 мск пришли получить прививку десять человек. С 15.05 мск до 15.10 мск у гипермаркета «Магнит» очередь возле передвижного пункта состояла из четырех человек.

Жители Калмыкии получали прививки от коронавируса в порядке живой очереди. По информации Минздрава республики, еще один мобильный пункт работает на площадке у магазина «Смешные цены». Все три пункта расположены на самой длинной улице города – улице Ленина: на востоке, на западе и в центре Элисты.

Семидесятилетняя пенсионерка Елена Бояркина, ожидавшая своей очереди в центре города у гостиницы «Элиста», сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что будет получать первую дозу прививки. По ее словам, информацию о коронавирусе и вакцинации против ковида она получает по федеральным каналам телевидения. Агитацию прививочной кампании Бояркина считает активной. При этом она рассказала, что в воскресенье и понедельник (11-12 апреля) безрезультатно ездила к гостинице, поскольку в эти дни передвижной пункт не работал, а соответствующих объявлений пенсионерка нигде не встречала.

«Говорят, в воскресенье и понедельник не было вакцины, поэтому они не работали. А сегодня (13 апреля) дочка увидела, что стоит эта машина (передвижной пункт вакцинации – прим. "Кавказского узла"), позвонила мне – и я сразу приехала. Оказалось, что с 13.00 мск до 14.00 мск у них перерыв. Полчаса ждала, пока врачи начнут работать, теперь жду своей очереди – тут уже были люди. Но прививают достаточно быстро. В целом мобильный пункт – это удобно», - сказала Бояркина.

Ее ровесница, пенсионерка Ольга Сангаджиева также не знала о времени обеденного перерыва на передвижном пункте. «Я не знала, что у них перерыв. Пришла в 13.05 мск и до сих пор стою. Еще и без очереди врачи запускают», - пожаловалась Сангаджиева корреспонденту «Кавказского узла».

Для пенсионеров власти могли бы организовать вакцинацию на дому, считает безработный Андрей, который также находился в очереди к передвижному пункту у гостиницы «Элиста».

«Люди в возрасте, им сложно стоять в очереди на улице, здесь нет ни стульев, ни скамеек. Для них можно было, как в других регионах, организовать вакцинацию на дому», - заявил элистинец корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина полагает, что, принимая решение о вакцинации, люди больше руководствуются страхом, а не информацией, полученной из СМИ. «Я думаю, что людьми уже движет страх, опасения за свое здоровье. У многих есть родные и близкие, которые переболели. Ну и впереди пора отпусков. Я планирую поехать с семьей отдохнуть, а для этого надо получить вакцину. Не сказать, что очередь долго движется. Но я, как и все здесь, приехал в обеденный перерыв. В общей сложности стою уже час. Полчаса до перерыва и еще полчаса – после. Говорят, в первые дни работы передвижного пункта тут были очереди больше сотни человек. Так что сейчас терпимо», - добавил Андрей.

Предприниматель Тимур, стоявший в очереди на прививку у магазина «Магнит», заверил корреспондента "Кавказского узла", что доволен организацией вакцинации в республике.

«Сомнений прививаться или нет у меня не было. Информации, считаю, достаточно. Все уже знают все о ковиде, о вакцинации. И, судя по моему кругу знакомых, население в Калмыкии прививается довольно активно. Передвижные пункты – это очень удобно. Человек может проезжать мимо, увидеть, прийти и получить прививку. Очереди почти нет», - отметил элистинец.

Фермер Баатр, прошедший вакцинацию в передвижном пункте у «Магнита», также похвалил организацию прививочной кампании.

«Сегодня приехал из поселка. Смотрю - никого нет, решил привиться. У нас в районе пришлось бы записываться, ждать своей очереди. А здесь – десять минут простоял, получил прививку. Внутри [передвижного пункта] ничего особенного не происходило. Просто сделали укол, обычная прививка», - рассказал сельчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Вакцина недостаточно исследована, поэтому не вызывает доверия, заявила на правах анонимности преподаватель, работающая в школе одного из районных центров Калмыкии.

«Район я вам тоже не назову, иначе нас мужем легко будет вычислить. Мы оба – учителя. И вдвоем отказались от вакцины. В нашей школе всего семь человек получили прививку от коронавируса. Остальные не доверяют пропаганде. Вакцина создавалась наспех, не была толком исследована. И я читала в интернете, что против новых штаммов коронавируса прививка будет бесполезна. Какой смысл тогда рисковать?» - задалась вопросом собеседница «Кавказского узла».

В Калмыкию поступило еще 14 тысяч доз вакцины от ковида

Всего в республике действуют 14 стационарных пунктов вакцинации:12 - в районах, два - в Элисте. Передвижные пункты работают только в Элисте, при этом привиться там может любой житель Калмыкии, имеющий с собой документы, удостоверяющие личность, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минздрава республики.

«Если у вас есть документ, то отказать в вакцине вам могут только по медицинским показателям. Такие решения принимают врачи в ходе осмотра. Например, у вас высокое давление или еще какие-то проблемы со здоровьем. Изначально в передвижных пунктах можно было привиться по предварительной записи, но потом мы решили, что проще принимать людей в порядке живой очереди. Передвижные пункты работают с 10.00 мск до 18.00 мск и будут стоять в отведенных властями местах, пока не кончится вакцина. На прошлой неделе за три дня через передвижные пункты прошло 800 человек. Более свежей статистики у меня пока нет», - сообщила пресс-секретарь ведомства.

По ее словам, в Калмыкии против коронавируса привились уже свыше 22 тысяч человек, «половина из них» получила вторую дозу вакцины. Темп вакцинации представитель Минздрава республики назвала «хорошим».

«В сравнении с другими регионами у нас хорошие темпы вакцинации. Из-за того, что мы быстро отработали большую партию вакцин, федеральный центр выделил нам дополнительную партию. 12-13 апреля нам прислали еще 14 тысяч доз вакцин, хотя изначально на этом этапе планировалось выделить восемь тысяч. После того, как мы израсходуем эту партию, в Калмыкии количество вакцинированных вырастет до 36 тысяч человек. Но чтобы можно было говорить о коллективном иммунитете, должно привиться 60 процентов взрослого населения (по данным Росстата, в Калмыкии проживает примерно 270 тысяч человек – прим. "Кавказского узла"). Будем планомерно двигаться к этой цифре», - заявила пресс-секретарь Минздрава Калмыкии.

По данным на 11 апреля, в Калмыкии привиты 20 тысяч человек, что составляет 7,41 процента от населения. Регион находится на 74 месте в статистической таблице по вакцинации среди регионов России, пишет statisika-vakcinacii.ru.

Глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев подтвердил «Кавказскому узлу», что Калмыкия занимает одно из первых мест в стране по темпам вакцинации. При этом отсутствие больших очередей у передвижных пунктов он объяснил тем, что «схлынула волна» желающих привиться.

«Вопросы вакцинации – прерогатива Минздрава, поэтому я не могу здесь предметно комментировать. Но наша республика действительно идет на одном из первых мест по темпам прививочной кампании. Трудно сказать, почему сегодня почти нет очередей у передвижных пунктов. Возможно, схлынула волна первых желающих получить прививку. Так бывает. Хотя успокаиваться жителям России в целом и Калмыкии в частности – рано. На носу третья волна коронавируса», - предупредил Санджиев.

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