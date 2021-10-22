Табличка при входе в СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

22 октября 2021, 07:50

Следователь в Калмыкии арестован по делу о мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Приютненском районе Калмыкии поместил под стражу подозреваемого по делу о мошенничестве следователя отдела полиции. Региональное МВД отчиталось, что начало служебную проверку.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно о задержании сотрудника отдела МВД по Элисте, занимавшего должность следователя, который был заподозрен по делу о мошенничестве.

Приютненский районный суд арестовал следователя отдела полиции, против которого расследуется дело о мошенничестве. Ему вменяются часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщило вечером 21 октября на своем сайте следственное управление Следкома по Калмыкии.

После задержания следователя отдела полиции проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, то полицейский будет уволен из МВД, а его руководители понесут дисциплинарное наказание, заявило 21 октября на своем сайте МВД по Калмыкии.

Часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что, по версии следствия, 11 февраля следователь отдела полиции предложил обвиняемому по делу, которое было у полицейского в работе, передать ему 55 тысяч рублей для возмещение ущерба потерпевшей, а затем присвоил их себе. Также 10 марта следователь убедил обвиняемого перевести еще 70 тысяч рублей будто бы для смягчения наказания в суде и затем потратил деньги по своему усмотрению. Комментариев от арестованного полицейского или его адвокатов относительно сообщения следственного управления СКР по Калмыкии не поступало.

Примечание:

"Правозащитники заявили о голодовке заключенных в Калмыкии", "Трое сотрудников колонии задержаны по делу о смерти заключенного в Калмыкии", "В Калмыкии заключенные из Северной Осетии и Адыгеи в знак протеста вскрыли себе вены, заявляют правозащитники".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 октября 2021, 10:05

22 октября 2021, 09:36

  • 1 Директор чеченской филармонии озвучила угрозы самодеятельным певцам

    Петь и выступать в качестве исполнителей вправе только работники сферы культуры, а творчество самодеятельных певцов будет пресекаться, заявила директор государственной филармонии в Грозном Дина Шагидаева. Исполнение песен является способом самовыражения, возразили жители Чечни в Instagram, посчитав возмущение Шагидаевой неуместным.

22 октября 2021, 08:31

22 октября 2021, 07:25

  • ФК "Кубань" оштрафован из-за нацистских выкриков болельщиков

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 100 тысяч рублей краснодарский футбольный клуб "Кубань" и дисквалифицировал условно на один матч стадион команды за нацистские выкрики болельщиков на игре чемпионата ФНЛ с "КамАЗом" из Набережных Челнов.

22 октября 2021, 06:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи