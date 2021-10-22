Следователь в Калмыкии арестован по делу о мошенничестве

22 октября 2021, 07:50

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Суд в Приютненском районе Калмыкии поместил под стражу подозреваемого по делу о мошенничестве следователя отдела полиции. Региональное МВД отчиталось, что начало служебную проверку.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно о задержании сотрудника отдела МВД по Элисте, занимавшего должность следователя, который был заподозрен по делу о мошенничестве.

Приютненский районный суд арестовал следователя отдела полиции, против которого расследуется дело о мошенничестве. Ему вменяются часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", сообщило вечером 21 октября на своем сайте следственное управление Следкома по Калмыкии.

После задержания следователя отдела полиции проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, то полицейский будет уволен из МВД, а его руководители понесут дисциплинарное наказание, заявило 21 октября на своем сайте МВД по Калмыкии.

Часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" предусматривает до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 286 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что, по версии следствия, 11 февраля следователь отдела полиции предложил обвиняемому по делу, которое было у полицейского в работе, передать ему 55 тысяч рублей для возмещение ущерба потерпевшей, а затем присвоил их себе. Также 10 марта следователь убедил обвиняемого перевести еще 70 тысяч рублей будто бы для смягчения наказания в суде и затем потратил деньги по своему усмотрению. Комментариев от арестованного полицейского или его адвокатов относительно сообщения следственного управления СКР по Калмыкии не поступало.