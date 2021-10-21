Марина Абрамкина. Фото https://fedpress.ru/news/society/news_crime/1439211649-podsledstvennuyu-glavu-tarumovskogo-raiona-dagestana-otstranili-ot-dolzhnosti

21 октября 2021, 14:07

Суд утвердил приговор дагестанской чиновнице

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на приговор бывшей главе Тарумовского района Марине Абрамкиной, осужденной на четыре года лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве при продаже земельного участка. 

Как писал "Кавказский узел", Марина Абрамкина возглавляла администрацию Тарумовского района до августа 2015 года, когда была обвинена в превышении полномочий и мошенничестве на 18 миллионов рублей при продаже земельного участка. Следователи сочли, что земельный участок находился в республиканской собственности, и его продажа в 2014 году была незаконной. Марина Абрамкина не признала вину, заявив, что земельный участок в собственность республики не передавался.

В начале апреля 2016 года Марина Абрамкина была назначена заместителем министра по туризму и художественным промыслам Дагестана. Тогда же следователи уточнили, что дело в отношении нее не закрыто. Оно было передано в суд в декабре 2016 года. В феврале 2018 года Абрамкина была уволена с поста замглавы Минтуризма.

Судебная коллегия Верховного суда Дагестана оставила без изменений обвинительный приговор Марине Абрамкиной, осужденной Тарумовским райсудом на четыре года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба суда.

Абрамкина была обвинена в превышении должностных полномочий, мошенничестве и присвоении или растрате. Тарумовский райсуд квалификацию действий Абрамкиной по статье о превышении полномочий признал излишней, "указав, что ее действия, связанные с незаконным отчуждением спорного земельного участка, подлежат квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и признал подсудимую виновной в инкриминируемых ей деяниях".

"С учетом смягчающих обстоятельств – того, что Абрамкина М.В. ранее не судима, положительно характеризуется, является инвалидом 2-й группы – суд счел возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания. [...] Приговор обжаловала лишь осужденная, которая с данным решением не согласилась, просила судебный акт отменить и оправдать ее в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления", - говорится в публикации, размещенной в ночь на 21 октября на сайте Верховного суда Дагестана.

Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, не нашла оснований для отмены приговора. "По вступлении приговора в законную силу районному суду предстоит разрешить вопрос, связанный с возвращением спорного земельного участка, на который был наложен арест, в распоряжение Минимущества РД", - отмечается в публикации.

Первый обвинительный приговор Марине Абрамкиной был вынесен 4 октября 2019 года Тарумовским районным судом. Её осудили условно на пять лет с испытательным сроком в четыре года. Абрамкина обжаловала это решение, и 25 февраля 2020 года Верховный суд Дагестана отменил приговор и направил дело на новое судебное разбирательство в ином составе суда, сообщает сегодня "Черновик".

Новый приговор Абрамкиной Тарумовский райсуд вынес 17 августа, информирует издание.

Примечание:

"Дагестанскому министру продлен арест по делу о мошенничестве на 620 миллионов", "Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве", "Дагестанские чиновники заподозрены в мошенничестве на 20 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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