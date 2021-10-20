ЕСПЧ признал нарушения при судебном разбирательстве уголовного дела по "Невскому экспрессу"

20 октября 2021, 21:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении обвиняемых по делу о крушении "Невского экспресса" уроженцев Ингушетии были нарушены их права на публичный процесс и не обеспечено равенство сторон при допросе свидетелей. Суд ограничился признанием нарушения лишь по части жалоб, отметила юрист Оксана Преображенская.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября 2009 года, недалеко от деревни Лыкошино, произошло крушение скоростного поезда "Невский экспресс", следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 28 человек, более 130 получили травмы. По версии следствия, крушение произошло в результате теракта. 2 марта 2010 года в ходе контртеррористической операции в селе Экажево в Ингушетии были задержаны 10 сельских жителей, девять из которых входили в тейп Кхоартой и носят фамилии Картоевы, еще одного звали Зелимхан Аушев.

По делу о подрыве поезда "Невский экспресс" 27 ноября 2009 года были осуждены 10 уроженцев Ингушетии. Тархан Картоев был приговорен к 7,5 года лишения свободы. Он был переведен в исправительную колонию в Екатеринбург, где умер уже через неделю, 29 июня 2013 года. Признаков насильственной смерти у осужденного не найдено, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили представители УФСИН. Отец Картоева заявил, что у его сына не было жалоб на здоровье, а родные умершего, получив тело, обнаружили на нем многочисленные кровоподтеки и раны. Адвокат Татьяна Окушко подала заявление о насильственной смерти Картоева. Однако следственный отдел СКР по Екатеринбургу отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению адвоката. Европейский суд по правам человека 30 марта признал смерть в колонии Тархана Картоева нарушением права на жизнь.

Суд палатой из семи судей Европейского суда по правам человека 19 октября принял и опубликовал решение по жалобам Картоев и другие против России, интересы которых в Европейском суде представляли сотрудники Centre de la protection international (Франция, Страсбург) и адвокаты Татьяна Окушко и Муса Плиев, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист центра Оксана Преображенская.

В жалобе девять заявителей поднимали многочисленные вопросы нарушения права на справедливое судебное разбирательство, отметила Оксана Преображенская. "Европейский суд признал нарушение права на публичный процесс и указал, что не было необходимости закрывать весь процесс в целом, а мотивировка суда была недостаточной для этого. ЕСПЧ также признал нарушение права на равенство сторон из-за отказа национальных судов предоставить исследовательский материал, на котором базировались выводы экспертов обвинения, а также изучить альтернативные доклады специалистов, приглашенных защитой", - рассказала юрист.

ЕСПЧ признал нарушение гарантий статьи 6.3(d) Конвенции - право на допрос свидетелей, в связи с отказом национальных судов допросить экспертов стороны обвинения, а также в связи с необеспечением равенства сторон при допросе специалистов защиты, так как последним не был обеспечен доступ ко всем необходимым для заключения материалам, сообщила Оксана Преображенская.

Суд ограничился признанием нарушения лишь по части жалоб, отметила она. "Суд признал приемлемыми, но не рассмотрел по существу еще три наших жалобы, которые, на мой взгляд, также являются весьма существенными для понимания того, как именно судили и приговорили заявителей. Жалобы касаются невозможности допросить анонимных/засекреченных свидетелей - сотрудников ФСБ "Петрова" и "Сидорова", которые появились внезапно в конце самого процесса после исследования всех доказательств и допроса обвиняемых и не были заявлены заранее. Именно эти свидетели дополнили утверждения обвинения деталями, которые были положены практически слово в слово в описательную часть "доказанного" деяния в приговоре. При этом на любой уточняющий вопрос об осведомленности свидетелей, последние ссылались на секретность материалов и источников, иными словами, ни одно из утверждений этих свидетелей невозможно было проверить - суду оставалось поверить на слово, что и было сделано", - возмутилась юрист.

Оксана Преображенская назвала еще две взаимосвязанные жалобы, которые касались событий, произошедших в день задержания и транспортировки заявителей в Москву - отсутствие защитников и проведение с заявителями действий, направленных на получение биоматериала для экспертиз. "А именно, количество раз (утверждается, что у заявителей был отобран биоматериал дважды - первый раз военными без какого-либо оформления, как он был использован далее - остается под вопросом, - прим. "Кавказского узла"), способ и законность получения биоматериала заявителей, на основании которого впоследствии были сделаны ключевые экспертизы обвинения", - сказала она.

В целом, по мнению юриста, решение суда положительное. "После того, как оно станет окончательным, заявители будут добиваться его исполнения внутри страны", - заявила Оксана Преображенская.

Только проведение нового процесса с соблюдением всех требований Конвенции, с исключением недопустимых доказательств будет полноценным исполнением решения суда, считает юрист.

ЕСПЧ не выдвинул к российских властям никаких требований о компенсациях истцам по этому делу. Он постановил, что сама по себе констатация нарушения прав может считаться справедливой компенсацией нематериального ущерба, нанесенного заявителям и отклонил требования о компенсациях, сообщила 19 октября Deutsche Welle.