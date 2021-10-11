Арест главы Аксайского района продлен на три месяца

11 октября 2021, 11:11

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Суд в Ростове-на-Дону продлил до 11 января 2022 года срок содержания под стражей бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, обвиняемого по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на два месяца, до 11 октября, срок ареста бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также Вадима и Эдуарда Бабаевых и Ивана Ситько.

Виталий Борзенко был задержан в апреле по подозрению в создании преступного сообщества. По делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, помимо Борзенко, проходят крупный бизнесмен Карим Бабаев, двое его сыновей и родственник Борзенко. В июле Виталий Борзенко подал заявление об отставке, и районные депутаты прекратили его полномочия. Карим Бабаев после задержания Борзенко скрылся, он объявлен в розыск по линии Интерпола.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей Виталию Борзенко и Эдуарду Бабаеву до 11 января, а Вадиму Бабаеву и Ивану Ситько - до 10 января, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник объединённой пресс-службы судов Ростовской области.

Комментариями от представителей Борзенко, Бабаевых и Ситько относительно этого решения "Кавказский узел" пока не располагает.

По версии следствия, члены группировки, которую создал Карим Бабаев, включая Вадима Бабаева, Эдуарда Бабаева, Ивана Ситько, Виталия Борзенко и "иных неустановленных лиц", организовали незаконную предпринимательскую деятельность, получив доход не менее 236 миллионов рублей.

Напомним, 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена. Проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела Виталия Борзенко.

Предприниматели с закрытых рынков проводили акции протеста и встречались с чиновниками, добиваясь открытия рынков, но 25 июня суд удовлетворил требование прокурора о прекращении их работы. В сентября прокуратура направила в суд иски с требовнием изъять у обвиняемых по делу Борзенко земельные участки, на которых находятся рынки, и передать их муниципалитетам. Для предпринимателей с аксайских рынков в области строятся четыре новые площадки, сообщил 21 сентября губернатор Василий Голубев.