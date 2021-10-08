Глава поселка в Нальчике связала задержку подачи тепла в дома с неплатежами

08 октября 2021, 19:35

Срыв отопительного сезона в нальчикском поселке Звездный был связан в том числе с проблемами в работе котельной, а модернизации системы отопления препятствуют долги жителей поселка за услуги ЖКХ, рассказала глава местной администрации.

Как писал "Кавказский узел", отопительный сезон в Кабардино-Балкарии начался 30 сентября, но к 5 октября в домах жителей нальчикского поселка Звездный не было отопления, пожаловались жители поселка. По их словам, из-за отсутствия отопления местную школу закрыли, а школьников раньше времени распустили на осенние каникулы. Глава администрации поселка Ольга Селихова заверила, что отопление будет подключено вечером 5 октября.

Дома в поселке Звездный отапливаются в штатном режиме, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации поселка Ольга Селихова.

Чиновница пояснила, что администрация "все сделала вовремя": подготовила котельную, получила все необходимые разрешения для начала отопительного сезона, а задержка произошла по не зависящим от нее причинам. В частности, причиной задержки стало то, что газ в котельную подали во второй половине дня 4 октября, а затем нужно было время, чтобы растопить паровую котельную.

"Котельная очень старая. В 2017 году мы решили вместо того, чтобы менять старый котел на новый, а также менять всю теплотрассу, установить в квартирах за счет бюджета индивидуальное отопление, что было бы в разы дешевле для бюджета республики. Но эту идею жители поселка восприняли в штыки. Думаю, из меркантильных соображений – кое-кто сделали ремонт в квартире и боялись его испортить. Я пригласила специалистов, но их даже не хотели слушать", - рассказала глава поселка.

"Кавказский узел" уже писал о проблемах с котельной в этом поселке. Так, в мае 2017 года в Звездном была отключена горячая вода в связи с остановкой работы котельной. 22 мая 2017 года более 100 человек на сходе отвергли предложение властей установить в квартирах индивидуальные отопительные котлы.

Ольга Селихова отметила, что критику в свой адрес считает необоснованной. По ее словам, в обязанности администрации входит обеспечение людей газом, электричеством и холодной водой, а все остальные удобства - не задача администрации.

Многие проблемы сферы ЖКХ связаны с тем, что часть жителей поселка не оплачивает коммунальные услуги, подчеркнула глава администрации. "23 семьи задолжали два миллиона рублей. Общий долг жителей составляет более восьми миллионов. Заплатите долги, и будет вам ремонт труб, стояков, сгонов и прочего", - заочно обратилась к жителям Ольга Селихова.

Отопление в домах есть, а дети вернулись к обучению в школе, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" одна из жительниц поселка. "Кое-где еще нет тепла в квартирах, например, в одной из квартир в доме №8 по улице Ленина, но причина может быть в завоздушенности системы", - сказала она.

Обычно отопительный сезон в Кабардино-Балкарии начинается 15 октября, но в этом году в связи с ранним похолоданием отопление подключили на две недели раньше, и часть управляющих компаний были не готовы к этому, предположила нальчанка Валентина Смирнова, много лет проработавшая в "Каббалктеплоэнерго".

По ее словам, систему ЖКХ готовить к отопительному сезону нужно летом, но отдельные управляющие компании откладывают это на последние дни. "Поэтому, возможно, кто-то не успел", - сказала Валентина Смирнова корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по ее словам, при запуске отопления нередко на теплотрассе случаются прорывы, устранение которых занимает определенное время. "И еще банальная причина – внутри дома в отопительной системе тоже могут быть проблемы. Иногда просто требуется спустить воздух из батареи", - добавила она.

Напомним, об отсутствии отопления в домах сообщили 5 октября жители не только поселка Звездный, но и других районов Нальчика. Срыв сроков подачи тепла в дома наблюдается в городе не первый год, указали они.

В 2020 году власти Кабардино-Балкарии также пообещали начать отопительный сезон на неделю раньше срока: в частности, в Прохладненском районе — с 8 октября, в Нальчике и Терском районе – с 9 октября. Однако жители Нальчика и Тырныауза 22 октября 2020 года констатировали, что начало отопительного сезона просрочено уже на две недели.