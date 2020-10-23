Жители Кабардино-Балкарии возмутились отсутствием тепла в домах

23 октября 2020, 20:25

Начало отопительного сезона просрочено уже на две недели, люди мерзнут и заболевают, пожаловались в Instagram житель Нальчика и Тырныауза. Они указали, что отопительный сезон ежегодно срывается под предлогом ремонтных работ, а чиновники не желают решать проблему.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии пообещали из-за пандемии на неделю раньше срока начать отопительный сезон: в Прохладненском районе - с 8 октября, в Нальчике и Терском районе – с 9 октября. Пользователи Instagram пожаловались на нарушение этого обещания. В некоторых частях Нальчика не только нет отопления, но и отключили горячую воду, указали они.

Instagram-паблик patriot_nalchik 22 октября опубликовал жалобу от имени жильцов дома по улице Кирова, 343 в Нальчике. "До сих пор у нас нет отопления, в квартирах невозможно находиться, дети мерзнут, спят одетые. <...> у нас до сих пор не топят. Инстанции, в которые мы обращаемся, посылают друг к другу: "Теплоэнерго" в ЖЭК и обратно. <... > Страдает весь наш дом, где немало стариков, детей, для которых это жизненно опасно!", - говорится в публикации.

В другом паблике, "Новости Кабардино-Балкарии", в тот же день была опубликована жалоба жителей дома по улице Кирова, 353. "Нет отопления, дети и весь дом мёрзнут. Управляющая компания, ООО «Стрелка», <...> каждый раз придумывают разные отговорки. Сколько можно ждать? Два дня уже не могу дозвониться: по техническим причинам абонент временно недоступен. Пожалуйста, примите меры, мы мерзнем", - сказано в публикации.

Пользователь соцсети d_sima_59 в комментариях к этой публикации заявила, что нет отопления и в доме по улице Шогенцукова, 33. "Очень холодно ночью, у нас ребенок заболел", - сообщила она. Еще один комментатор, anaeva85, также указала на отсутствие отопления в этом доме. "Куда только не ходили. В администрации женщина мне выдает: ну потерпите еще две недельки, разбираемся! Только у нас в республике может происходить такое!" - возмутилась женщина.

Об аналогичной проблеме сообщили и другие читатели паблика "Новости Кабардино-Балкарии". "Осетинская, 125 - то же самое, неделю нет отопления", - написала ali.ya880. "Ленина, 43 - нет тепла под предлогом капремонта", - заявила amina10101001. "По улице Ватутина, 29А тоже ни тепла, ни теплой воды, люди болеют, а им все равно", - посетовала tssss_321. "Неделина, 12 - тоже нет отопления!" - написал rustam44th_. Пожаловалась и жительница Тырныауза elmira.m0709. "Ул. Мизиева, дом 19 - нет отопления, кормят завтраками", - сообщила она.

Об отсутствии отопления в Тырныаузе рассказала сегодня и читательница паблика patriot_nalchik to.ma6106. "В Тырныаузе с начала месяца ночью 2-8 градусов, отопления нет. Уже устала везде ходить и писать. Каждый год одно и то же - говорят, что чинят протечку, и так весь отопительный сезон. Батареи холодные, а счет за отопление присылают исправно", - написала она сегодня.

В том же паблике оставил комментарий и ssarp78 из Первого Чегема, также пожаловавшийся на ремонты теплосети в отопительный сезон. "Надречная, 4А - тоже нет тепла. До сих пор была прекрасная погода - чегемский "Теплоэнерго" сидели, сложа руки. Как похолодало, перерыли везде около дома, какие-то трубы чинят. Можно было это сделать раньше? Дурдом!" - возмутился он.

Один из читателей паблика patriot_nalchik, hbxjxb473, счел жалобы на отсутствие отопления преждевременными. "Сорокоградусный мороз, что ли, в квартирах?" - удивился он. "А при чем мороз? Ведь за тепло мы немало денег платим", - возразила сегодня da.sha9049. "Нет, не мороз, но в квартире сейчас холоднее, чем на улице, а за отсутствующее отопление мы платим", - ответила сегодня тому же пользователю to.ma6106. "В домах уже давно холодно, хоть и погода хорошая стоит", - добавила сегодня zulia4849.

"Днем еще как-то тепло, но по ночам очень холодно, особенно когда есть дети. <..> Кому-то жарко, кому-то холодно. Раз сказали с 9-го, значит, с 9-го, и это не должно обсуждаться. На Кирова, 4 нам дали отопление 9-го", - написала fatima_nail07.

К 20.25 мск 23 октября публикация в паблике patriot_nalchik, насчитывающем 149 тысяч подписчиков, собрала 381 "лайк" и 23 комментария, а в паблике "Новости Кабардино-Балкарии", насчитывающем 138 тысяч подписчиков, собрала 506 "лайков" и 53 комментария.