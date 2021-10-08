Оппозиция потребовала расследовать фальсификации на выборах в Зугдиди

08 октября 2021, 13:09

Перепроверка результатов голосования на некоторых участках в Зугдиди вскрыла случаи фальсификаций, которые позволили "Грузинской мечте" победить на выборах, заявила оппозиционная партия "Единое национальное движение", потребовав от прокуратуры провести проверку. В избиркоме обвинения оппозиции назвали необоснованными.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 октября грузинская оппозиция потребовала пересчитать результаты голосования на выборах. 40% бюллетеней в Тбилиси были фальсифицированы, что привело к преимуществу правящей партии в горсобрании, заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария. По всей Грузии пересчет голосов требуется на 478 участках, заявила оппозиционер Тамар Кордзая.

2 октября в Грузии прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти, Батуми и еще 15 городах Грузии назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов. Наблюдатели назвали наиболее типичными в ходе муниципальных выборов в Грузии такие нарушения, как злоупотребление административным ресурсом и давление на наблюдателей.

Оппозиция назвала повсеместными нарушения при подсчете голосов

В ночь на 8 октября на избирательном участке в Зугдидском районе произошел конфликт из-за результатов подсчета голосов избирателей. Выяснилось, что пересчет установил, что кандидат от оппозиции проиграл. Против этих результатов выступила партия "Единое национальное движение. По мнению ее членов, имели место махинации с голосованием. Руководитель Зугдидского избирательного штаба "Единого национального движения" Ани Цитлидзе обратилась в прокуратуру с требованием провести расследование.

"Ани Цитлидзе спросила члена комиссии, открывал ли он конверты. На что он ответил вопросом: "Мы не имели права?" – информировал сегодня телеканал "Мтавари архи", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В репортаже сказано, что комиссия подсчитала недействительные бюллетени в 11-м мажоритарном округе, добавив 12 голосов кандидату от правящей партии. "Единое национальное движение" потеряло гарантированное большинство в Зугдидском городском совете.

В свою очередь кандидат от правящей партии Мамука Цоцерия заявил, что подсчет бюллетеней проводился в рамках закона, нарушений не было, и кандидат от "Грузинской мечты" одержал заслуженную победу, передал сегодня телеканал "Рустави-2", видеосюжет которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Безосновательными обвинения оппозиции назвала председатель Зугдидской окружной избирательной комиссии №67 Миранда Месхи, передал телеканал.

На участок прибыл лидер "Единого национального движения" Ника Мелия. Он заявил, что "Грузинская мечта" в Зугдиди получила часть голосов необоснованно. "Прежде чем мы все [минувшей ночью] уснули, произошло следующее: вся Грузия знает, что оппозиция одержала убедительную победу в Зугдиди. "Грузинская мечта" объявила кандидата от "Национального движения" проигравшим после пересчета голосов", – сказал Ника Мелиа в видеообращении, которое он записал из Зугдиди.

В результате открытия 53-го, 54-го, 57-го и 58-го участков 11-го округа к "Грузинской мечте" добавилось 12 голосов, ранее в сакребуло Зугдиди у "Единого национального движения" было 23 депутата, а теперь – 22, у "Грузинской мечты" – 20 депутатов, у партии "За Грузию" – два, передал сегодня телеканал "Мтавари архи".

В городе Мцхета окружная избирательная комиссия отказалась отменить результаты избирательного участка, на котором число бюллетеней и число избирателей, поддержавших список, не совпадает. Список избирателей и бюллетеней, находящихся в запечатанном конверте, были пересчитаны, передал сегодня телеканал "Рустави-2".

По мнению оппозиции, нарушения при подсчете голосов были также допущены в Цхалтубо. 7 октября были подсчитаны результаты голосования на пяти избирательных участках, и обнаружилось, что на трех избирательных участках количество голосов за "Единое национальное движение" больше, чем написано в протоколах, сообщил кандидат в мэры Цхалтубо Заза Метревели.

Также пересчет голосов на одном из избирательных участков в селе Гегети в муниципалитете Цхалтубо выявил, что победила не "Грузинская мечта", а партия "Единое национальное движение". В результате оппозиция потребовала провести пересчет голосов на всех 69 избирательных участках Цхалтубского муниципалитета, сказано в репортаже.

"Это означает, что, по нашим подсчетам, 60% подсчитанных голосов были сфальсифицированы. Когда возникает такой прецедент, есть разумное подозрение, что все результаты в округе подделаны. Поэтому мы категорически требуем пересчета всего округа, и я почти на 100% уверен, что результаты для "Грузинской мечты" будут ошеломляющими", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" Заза Метревели, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутаты Европарламента призвали исправить допущенные на выборах в Грузии ошибки

Нарушения на выборах в Грузии должны быть устранены до проведения второго тура, приведено в репортаже мнение депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.

"Существует опасный риск того, что нарушения на выборах в Грузии постепенно станут приемлемыми и неизбежными. Мы согласны с оценкой независимых международных наблюдателей, что местные выборы 2 октября были технически хорошо организованы в Грузии, хотя все это было "испорчено" постоянными обвинениями, запугиванием, шантажом, давлением и неравным распределением ресурсов", – заявил в свою очередь другой депутат Европарламента Раса Юкневиченне.

Также депутаты Европарламента в совместном заявлении отметили, что они разделяют озабоченность БДИПЧ поляризованной медиа-сферой в Грузии, значительным дисбалансом ресурсов и недостаточным надзором за финансированием избирательных кампаний. Кроме того, они указали на малое участие женщин в избирательных кампаниях, злоупотребление административным ресурсом и давление на журналистов, передал сегодня телеканал "Формула".

Материалы о выборах в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".