03 октября 2021, 08:38

Археологи обнаружили более 300 находок на палеолитической стоянке в Дагестане

Ученые новосибирского Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук нашли в Дербентском районе Дагестана орудие и предметы эпохи раннего и среднего палеолита.

Археологи вели раскопки на памятнике Дарвагчай-залив-4 в Дербентском районе, они исследовали порядка 20 квадратных метров территории на глубину восемь метров.

"Были исследованы слои, которые относятся к эпохе среднего палеолита (120-130 тысяч лет назад), и слои, которые относятся к эпохе раннего палеолита (280-350 тысяч лет назад)", - привел сегодня слова старшего научного сотрудник новосибирского Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук института Александра Кандыбы ТАСС.

По его словам, было найдено более 300 находок, среди которых каменные орудия, наконечники и другие предметы, характеризующие среднепалеолитическую систему отщепления камня, называемую Леваллуа. Кроме того, в раннепалеолитическом культурном слое были найдены архаичные рубила и чопперы. "Сложно в принципе найти археологический памятник, в котором были бы представлены слои, которые относятся к разным временным эпохам", - отметил Кандыба.

Он пояснил, что находки привезут в Новосибирск, где их обследуют, а затем передадут в музей в Новосибирске. 

"Кавказский узел" также писал, что в августа Агентство по охране культурного наследия Дагестана (Дагнаследие) приостановило доступ к памятникам культуры, расположенным в Старом Кахибе Шамильского района. Они сочли, что многолюдный поток туристов может привести к разрушению мечети Старые села и сооружения в Дагестане не рассчитаны на массовое посещение, необходимы меры для их сохранения, отметила организатор туров Яна Мартиросова.

Примечание:

"Конфликт вокруг Тарки-Тау привлек внимание историков", "Угроза разрушения древних башен встревожила активистов в Северной Осетии",  "Чиновники в Дагестане подтвердили принадлежность башни близ села Ансалта Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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