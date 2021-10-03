Археологи обнаружили более 300 находок на палеолитической стоянке в Дагестане

03 октября 2021, 08:38

Ученые новосибирского Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук нашли в Дербентском районе Дагестана орудие и предметы эпохи раннего и среднего палеолита.

Археологи вели раскопки на памятнике Дарвагчай-залив-4 в Дербентском районе, они исследовали порядка 20 квадратных метров территории на глубину восемь метров.

"Были исследованы слои, которые относятся к эпохе среднего палеолита (120-130 тысяч лет назад), и слои, которые относятся к эпохе раннего палеолита (280-350 тысяч лет назад)", - привел сегодня слова старшего научного сотрудник новосибирского Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук института Александра Кандыбы ТАСС.

По его словам, было найдено более 300 находок, среди которых каменные орудия, наконечники и другие предметы, характеризующие среднепалеолитическую систему отщепления камня, называемую Леваллуа. Кроме того, в раннепалеолитическом культурном слое были найдены архаичные рубила и чопперы. "Сложно в принципе найти археологический памятник, в котором были бы представлены слои, которые относятся к разным временным эпохам", - отметил Кандыба.

Он пояснил, что находки привезут в Новосибирск, где их обследуют, а затем передадут в музей в Новосибирске.

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