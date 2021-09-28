Выставка про осеннюю войну 2020 года привлекла внимание ереванцев

28 сентября 2021, 03:50

На выставке, открытие которой состоялось в Союзе художников Еревана, экспонируются фотографии Микаела Назаренко, снятые на фронте. По словам фотографа, цель выставки - показать "мирную сторону" войны: быт солдат, минуты отдыха.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября исполнился год с начала карабахской войны 2020 года. В связи с этим вчера, 26 сентября, в Ереване и Степанакерте прошли памятные факельные шествия. Со стороны Армении в войне погиб 3781 человек, еще 253 числятся без вести пропавшими, сообщил Следственный комитет. Война в Нагорном Карабахе стала неожиданностью для мирных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома, а обрывочную информацию о судьбе близких получать от их сослуживцев, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В Союзе художников Армении в Ереване 27 сентября открылась трехдневная фотовыставка, посвященная участникам 44-дневной осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов фотовыставки "1080 часов" Армине Кюпелян, на выставке экспонируются авторские фотографии Микаела Назаренко с фронта, которые показывают быт солдат на войне. "1080 часов – это 45 дней. После подписания перемирия, на 45-й день, ребята еще не знали, что война остановлена", – отметила Кюпелян.

По ее словам, на выставке демонстрируется 45 фотографий, и это количество также осознанно выбрано – оно символизирует именно 45 дней на войне.

Автор фотографий – Микаел Назаренко, участник войны, по специальности фотограф, также снимает фильмы. Выставка открылась показом его документального фильма "1080 часов", большая часть кадров которого была снята в дни войны на передовой. Остальную часть фильма, в частности, интервью с участниками войны, сняли уже после войны.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Микаел Назаренко отметил, что на выставке хотел показать именно "мирную сторону" войны. "В каждом, даже самом ужасном явлении можно найти мир. На войне я решил запечатлеть "спокойное время", показать быт солдат в такой напряженной ситуации, показать тех, кто раньше не был знаком с таким бытом, но, попав туда, начинает учиться жить, как все, выполняя при этом свою миссию", – отметил автор выставки.

По его словам, на выставке экспонированы фотографии с каждого дня войны, и эти фотографии, как он отметил, "заставляют вновь пережить каждый день на войне".

Посетительница выставки Мария Симонян рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о "напряженном годе" после войны. "Каждый день войны, да и год после нее были мучительными для нас всех. Во время войны я еще была в Москве. Организовали гуманитарную помощь, отправляли, как могли, в Арцах (Нагорный Карабах). И сейчас, при посещении этой выставки, как будто все это промелькнуло вновь перед глазами", – рассказала она.

В Ереван из Москвы, куда вместе с семьей уехала в 2012 году, Мария вернулась после войны. По ее словам, сейчас она учится в Ереванской консерватории. "Я решила вернуться на Родину. И очень бы хотелось, чтобы все армяне стали репатриантами. У нас есть только один выход из положения – вернуться на Родину и помочь ей в эту трудную минуту, укреплять страну каждый на своем месте и своим делом", – добавила она.

Посетительница выставки Асмик Бадалян считает важным организацию таких мероприятий. Но еще важнее, отметила она, то, что автор сумел, "находясь в этом аду, найти минуты спокойствия и запечатлеть их".

"Важно увидеть все это, осознать и найти в себе силы жить дальше. Армяне должны воспрянуть. Не забывая о прошлом, мы должны смотреть в будущее, построить сами это будущее, ибо этим мы обязаны тем ребятам, которые отдали свою жизнь ради нас", – сказала Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".