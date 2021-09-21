Фильм о женском обрезании на фестивале в Сочи произвел впечатление на кинокритиков

21 сентября 2021, 09:50

Фильм режиссера Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник", посвященный практике женского обрезания, выделяется среди прочих кинокартин и указывает на злободневность проблемы. Но в фильме не отражен способ ее решения, указали кинокритики на фестивале "Кинотавр".

Как сообщал "Кавказский узел", жители различных регионов Северного Кавказа неоднократно выступил против практики проведения процедуры женского обрезания. Так в мае 2020 года жительница Чечни добилась возбуждения в Ингушетии уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью ее девятилетней дочери. Женщина утверждает, что бывший муж без ее ведома отвел девочку в клинику в Магасе, где ей сделали обрезание. 19 августа 2020 года Духовное управление мусульман Дагестана выпустило фетву против женского обрезания, объяснив ее появление интересом журналистов к этой теме, поскольку заявлений от потерпевших или просьб дать разъяснения от жителей не было.

Женское обрезание – жестокая, калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность. В настоящее время в мире насчитывается примерно 140 миллионов девушек и женщин с последствиями женского обрезания, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". В ней также собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Режиссер рассказала о трудностях с подбором актеров

20 сентября в конкурсе короткометражного кино 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи был показан фильм Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник". Показ проходил в Зимнем театре. Все места в зале, посещение которого было регламентировано в соответствии с профилактикой коронавируса, были заняты, передал корреспондент "Кавказского узла, посетивший фестиваль.

Действие фильма разворачивается в высокогорном поселке на Северном Кавказе, куда врач-гинеколог Майя приехала по международной программе. Неожиданно она становится свидетельницей процедуры женского обрезания, которое делает 9-летней девочке врач из местной больницы. Майя решает вмешаться и запретить проводить такие операции.

Роль Майи сыграла известная актриса Дарья Мороз, она же выступила одним из продюсеров фильма. В фильме приняли участие артисты из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Санкт-Петербурга, рассказала режиссёр фильма Ламара Согомонян.

"Хотя мы отправляли запрос определенным артистам в определённые республики, тема очень сложная, и отказы приходили. И мы просто не стали подставлять этих людей, потому что они могли пострадать. Не каждый, кто проходил через это, готов говорить. И большинство из артистов Северного Кавказа отказывались из убеждений или из нежелания потом быть указанными [в титрах]", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Фильм представлен видеосервисом Start, где планируется онлайн-релиз картины, добавила она. "Этот сценарий выиграл в конкурсе, и ко мне обратились продюсеры Start с предложением [снять фильм]. Когда я прочитала сценарий, в моей душе всё отозвалось, и не снять это было невозможно. Очень болезненная тема, если нам удастся хоть каким-то образом привлечь к этой теме внимание и спасти чьи-то жизни, мы будем искренне счастливы", – добавила Ламара Согомонян.

Сценарий фильма написала сценаристка Юлия Погребняк из Финляндии, пояснила режиссер. "Она [Юлия] вдохновлялась и была поглощена несколько лет этой темой. И мне стоило поговорить с ней пятнадцать минут, чтобы мы зазвучали в единый голос. В основе – собирательный образ. Когда мы работали с кастингом и подбором артистов, нас окружали люди, которые так или иначе [сталкивались] с кем-либо, кто проходил через это. Даже у мамы нашей маленькой героини подруга проходила через эту процедуру. Мама сразу сказала "да", – добавила Согомонян. Она поделилась, что планируется участие фильма также и в международных фестивалях.

Ранее сообщалось, что проблема женского обрезания особенно остра в Дагестане. По оценкам авторов доклада "Правовой инициативы" за 2018 год, ежегодно минимум 1240 девочек в этой республике становятся жертвами калечащих операций на половых органах.

Сценарист указала на распространенность проблемы с женским обрезанием

Фильм снимался в горах Северной Осетии, но в регион в нем специально не называется. Автор сценария Юлия Погребняк рассказала, что намеренно не акцентировала внимание на конкретном регионе или республике, где происходит действие фильма, отметив международный контекст проблемы. "Нет конкретной истории, года два я изучала эту тему, очень много читала и смотрела большие журналистские материалы со всей статистикой. Когда я писала и когда мы снимали, я не хотела давать ни малейшего акцента на то, где конкретно это происходит, потому что это происходит много где в разных пропорциях, с разными особенностями, нюансами. Это есть в Москве, это есть в крупных городах, где есть общины. Чаще всего это связывают с кавказскими общинами, но не обязательно", –сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, случаи проведения процедуры женского обрезания известны также и в Финляндии, где она проживает. "Девочек просто вывозят [из страны так как подобное в Финляндии запрещено]. Семья может вывезти девочку на каникулы. [Семьи] из арабских стран, африканские беженцы, переселенцы, все очень зависит от народности, общины, места. Поэтому мы не указывали какую-то конкретную республику Кавказа", – отметила Погребняк.

"Лично меня эта тема задела тем, что, как правило, на эту процедуру девочек приводят матери, женщины. Мужчины в это почти не вовлечены. И для меня это было невероятно – мать, которая пережила то же самое – ей было больно, страшно, у неё осталась эта физическая и психическая боль на всю жизнь. Они об этом говорят в документальных свидетельствах. И она приводит своего ребенка на точно такую же процедуру", – объяснила сценарист.

Юлия Погребняк отметила, что не хотела сделать "спекулятивное кино". "У меня очень сильно эта история болела. Не то чтобы это актуально, об этом просто очень многие не знают, мне действительно было эмоционально сильно больно, когда я об этом думала. И то, что теперь есть шанс об этом поговорить, и люди, те, кто не знал, узнают, и это таким-то образом повлияет на ситуацию, будет здорово", – сказала она.

Кино описывает позицию двоих героинь, и каждая из них по-своему правильна, пояснила сценарист. "Я не знаю правильного ответа на этот вопрос, как эту традицию можно поменять. В каждой есть правота, и в каждой есть неправота, надо искать третий путь, я его не знаю. Даже в Африке организации, которые занимаются помощью женщинам, за десять лет празднуют снижение [этих операций] на несколько процентов. И это для них огромное достижение", – подчеркнула Погребняк.

Критики оценили кинокартину "Собирайся, поедем на праздник"

Кинокритики и зрители фильма отметили злободневность тематики картины "Собирайся, поедем на праздник". "Эта тема охватывает очень узкий круг людей, которые живут в горах, я даже не поняла, где это. Проблема фильма напоминает проблему абортов и как бы раздваивается: мы это всё равно сделаем, или у вас чистым пинцетом или дома в грязных условиях. Поэтому я думаю, фильм поднимает эту проблему, но не дает ей решения. Потому что традиции этого селения искоренить практически невозможности", – описала свои ощущения от фильма корреспонденту "Кавказского узла" директор кинотеатров "Мир" и "России" в Балаково Лариса Суслова.

"Этот фильм вряд ли где-то будет показан в кинотеатре, потому что раньше перед началом фильма были киножурналы, а сейчас каким образом он может попасть в кинотеатры? Короткометражки идут только фестивальным блоком. Такую тему короткометражки, особенно такую серьезную, рассматривать в индустрии кинопроката практически невозможно", – добавила она.

Схожее мнение высказала журналист Елена Карелина. "Вся эта история очень страшная, непонятная, мы о ней ничего не знаем <…>, плюс эта работа сделана очень хорошо. Во всяком случае, я на своем долгом веку впервые видела такие сюжеты, поэтому это говорит о многом. Я имею в виду жизненный опыт и как зрителя, и как человека, и как женщины, прежде всего", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кинокритик Егор Беликов указал на нерешенность проблемы с женским обрезанием. "Безусловно, похвально рвение. Я с трудом могу оценить аутентику [фильма] и насколько это совпадает с реалиями <...>. В данной ситуации мне показалось, что Start пытается сыграть на актуальности темы, только и всего. Да, они взяли важную тему, подняли, обсудили ее, за большие деньги наняли Дарью Мороз, у которой смена наверняка недёшево стоит, показали её такой "белой" спасительницей, которая придёт и спасёт, но в итоге она никого не спасает. И в итоге режиссер не находит ничего лучше, чем просто увести камеру в горы, поэтому мне показалось, что если за этим фильмом пойдут ещё какие-то, которые будут решать проблему, то хорошо", – сказал Беликов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что сюжет повествует о двух врачах, один из которых – местный согласился с положением вещей. А другой – приезжий – выступил против. "С континента" приезжает женщина, которая в шоке от того, что происходит, и понимает, что она никакой проблемы решить толком не может. Мне было как-то неприятно смотреть эту картину, кроме того, что она и должна вызывать такие чувства. То есть должно быть неприятно от того, что происходит с этими девочками, которые ни в чем не виноваты", – пояснил Егор Беликов.

Зрительница Валерия Шадрина заявила, что лента произвела на нее впечатление. "Сложно смотреть этот фильм. Нужно на него настроиться и быть готовым его досмотреть, нужно собраться. На фоне других фильмов он выделяется значительно", – сказала Шадрина корреспонденту "Кавказского узла".

21 сентября, на торжественной церемонии закрытия конкурса "Кинотавр. Короткий метр" будут подведены итоги фестиваля и названы победители. А 25 сентября на Театральной площади в кинотеатре под открытым небом состоится бесплатный показ фильмов-победителей короткометражного конкурса.

Большинство читателей "Кавказского узла" сочли женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал проведенный в 2018 году опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?".