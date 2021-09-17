Участники дискуссии в Ереване поспорили об антиковидных нововведениях Минздрава

17 сентября 2021, 07:19

Приказ Минздрава Армении обязать невакцинированных работников предприятий каждые две недели проходить тест на коронавирус следует расценить как принуждение к вакцинации, так как тесты многим людям не по карману, указали участники дискуссии в Ереване. Больницы в Армении переполнены из-за новых случаев заражения COVID-19, а нововведение не противоречит Конституции, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", участники дискуссии в Ереване 6 августа отметили, что среди жителей Армении сохраняется настороженное отношение к прививкам и властям необходимо наладить просветительскую работу. В свою очередь в Минздрава страны заявили, что в Армении продолжает расти число заболевших COVID-19, распространяется новый штамм "Дельта". Ежедневно прививаются от 3000 до 4000 человек, но этого недостаточно и необходимо ускорить темпы вакцинации.

В Армении с 1 октября вступит в силу правило, согласно которому работники горной промышленности, строительства, торговли и общественного питания, сферы образования и здравоохранения, транспорта, гостиниц, салонов красоты, аптек, офисов, библиотек, музеев, кинотеатров культурных центров будут обязаны каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. Нововведения не коснутся вакцинированных работников, беременных, а также имеющих противопоказания к вакцинации. Требования распространяются на общественных служащих, за исключением президента, спикера парламента, премьера, депутатов, глав общин и членов Совета старейшин, омбудсмена, конституционных судей, а также судей всех трех инстанций и генпрокурора.

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16 сентября в ереванском клубе общественной журналистики "Медиа центр" состоялось обсуждение на тему "Работа или вакцинация", передал корреспондент "Кавказского узла".

Приказ Минздрава Армении об обязательном наличии у работника отрицательного теста на COVID-19, который нужно проходить каждые 14 дней, противоречит трудовому законодательству, заявил в ходе дискуссии глава Ассоциации рестораторов Армении Ашот Барсегян.

Он отметил, что Трудовой кодекс не предусматривает увольнение сотрудника в случае отсутствия отрицательного теста на коронавирус. По его словам, Минздрав применяет политику наказания, а не механизмы эффективного предотвращения эпидемии. "Каким-либо образом оправдывать административную деятельность правовым казусом – недопустимо. Приказ министра здравоохранения нарушает права человека. Нюрнбергская конвенция запрещает какую-либо манипуляцию с организмом человека без его согласия", – подчеркнул Барсегян.

В ресторанном бизнесе много 60-65 летних женщин, которые получают по 60-70 тысяч драмов (около 140 долларов, – Прим. "Кавказского узла"), и не в состоянии будут платить в месяц 30 тысяч драмов (около 60 долларов) на тесты, добавил он. "Тем самым, министерство здравоохранения, по сути, заставляет пройти вакцинацию. Эта политика приведет к волне недовольства", – отметил Барсегян.

Мнение о том, что санитарные правила нельзя переносить "из поля предотвращения в поле наказания" также высказала глава Центра развития права Виолета Зопунян. "В документе, очень много противоречий. Законодательные акты должны соответствовать Конституции. Кроме того, наделение высокопоставленных чиновников привилегиями, создают условия для дискриминации", – заявила она в ходе дискуссии.

Власти следуют политике наказания из-за неверных шагов по информированию общественности о необходимости и безопасности вакцинации, считает правозащитница. "Когда человека заставляют, у него срабатывает защитный инстинкт. Такая политика не может быть эффективной. Более того, закон о медицинском обеспечении запрещает какое-либо вмешательство без согласия человека. Борьба с эпидемией и защита общественного здоровья важна, но нужна программа, которая не ущемит право человека реализовать свои иные права, не создаст дискриминацию. Если работника с зарплатой 68 тысяч драмов заставлять платить в месяц 30 тысяч драмов за тест, то он предпочтет вакцинироваться. Нельзя ставить человека в тупик, он должен сам выбрать", – отметила Зопунян.

Новые правила имеют серьезные правовые проблемы, подчеркнула она. "Приказ должен исходить из Трудового кодекса, в котором нет положения, на основании которого работодатель может уволить сотрудника из-за невыполнения новых требований. И если работник все же будет уволен, то судебное решение будет в его пользу", – заключила правозащитница.

Работники со средней зарплатой или зарплатой ниже этого уровня окажутся перед выбором, так как предложенная властями альтернатива вакцинации дорогая. Решение Минздрава является скрытым принуждением к вакцинации, заявила в ходе дискуссии юрист общественной организации "Защита прав без границ" Нина Акопян. "Принудительная вакцинация запрещена. Попытка же переложить ответственность на работодателя увольнять или самому попасть под штрафную санкцию, чревата правовыми последствиями", – отметила она.

Нельзя подзаконным актом регулировать вмешательство в положения прав человека, отметила юрист. "Нужно искать варианты, которые позволят выйти из политики наказания и вернуться в рамки предотвращения эпидемии", – подчеркнула Акопян.

По данным Статкома Армении, на 1 июня 2021 года численность населения составило 2 964 600 человек. В отчете за 2020 год на 1 января численность населения составило 2 959 700, из которых около 2,2 миллионов старше 18 лет. В Армении к 12 сентября привито от коронавируса 335 721 человек, из которых 215 278 – первой дозой, а 120 443 – обеими. За сутки в Армении от коронавируса скончались 19 пациентов, а общее число смертей от коронавируса достигло 5 075. За сутки подтверждены 764 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 251 323, передал 16 сентября Aysor.am со ссылкой на Минздрав Армении

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Новые правила о наличии теста на коронавирус обоснованы с учетом специфики нового дельта штамма COVID-19, считает замдиректора Национального центра контроля и профилактики болезней Минздрава Армении Нуне Бакунц. "У нового штамма высокая заразность, течение болезни довольно тяжелое. Кроме того, еще одна особенность нового штамма – высокая смертность. Прежде группа риска была "65 лет и выше", сегодня основные больные это люди 25-50 лет. Их не отправишь на удаленную работу", – заявила она в ходе дискуссии.

Она также заявила, что новые требования соответствуют нормам Конституции Армении. "В Конституции прописано требование о защите здоровья, есть закон "Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности", который позволяет вводить карантин и внедрять меры противодействия эпидемии. Если же человек не желает вакцинироваться, работнику дано право выбора – или тест или вакцина", – подчеркнула Бакунц.

Она также не исключила того, что вакцинированный сотрудник может заразиться коронавирусом. "Есть научные доказательства, что вакцинированный человек переносит болезнь без серьезных осложнений и тяжелых последствий даже при мутации вируса", – заключила Нуне Бакунц.

Цель нововведений – противодействовать распространению эпидемии на рабочих местах, добавила министр. "Так как возраст эпидемия снизился, встала задача защитить работника на рабочем месте, что рядом с ним нет больных, а его здоровье не под угрозой. Эти требования исходят также из интересов работодателя, чтобы работа не страдала из-за болезней работников", – пояснила Бакунц.

По ее словам, аналогичные требования есть во многих странах мира. "Есть страны, в которых, если ты не вакцинирован, то должен представлять на работу справку с отрицательным тестом в 3-7 дней. Не говоря уже о "зеленых" паспортах, без которых не пускают в общественные места", – отметила она.

Система здравоохранения испытывает нагрузку из-за роста заболеваемости COVID-19, заявила 16 сентября на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян. По ее словам, 97-98 процентов инфицированных пациентов это те, кто не был вакцинирован или получил первую дозу вакцины. "Из 2044 коек больничного фонда занято 1860 коек, из 319 реанимационных коек занято 289 коек. Стоит задача снизить тяжелые случаи, чтобы система здравоохранения способна была лечить больных коронавирусом", – отметила она.