обыск в квартире Натальи Брусовой. фото: https://t.me/avtozaklive/11414

17 сентября 2021, 02:57

Координатор наблюдателей в Сочи задержана накануне выборов

Силовики провели обыски в доме сочинского координатора наблюдателей на выборах в Госдуму Натальи Брусовой, она задержана, сообщили активисты.

Активисты сообщили, что силовики обыскали дом Натальи Брусовой днем 16 сентября.

"К координатору наблюдения из Сочи, пришли с обыском. Подробностей пока нет, как и связи с ней. Наталья обучила порядка 100 человек, которые должны были (и будут!) на участках  17-19 сентября", - написала в своем Telegram-канале бывший координатор "Открытой России"* Татьяна Усманова.  

Впоследствии источники в правоохранительных органах сообщили, что Брусова задержана по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации, сообщил "Кавказ.Реалии"**. Правоохранители полагают, что она вместе с сообщниками продавала сертификаты без прохождения самой вакцинации от коронавируса, а при обыске у нее изъяли несколько тысяч долларов и евро, сообщил источник.

"Наталья Брусова уже вторые выборы занимается наблюдением, в этот раз она была одним из основных организаторов по наблюдению в Сочи", - сообщил депутат Ейского районного совета Александр Коровайный, слова которого привело издание. По словам Коровайного, больше двух месяцев она вместе с другими активистами проводила обучение наблюдателей и в онлайн-формате и очно.

Депутат связал ее задержание с выборами. "Даже если что-то и было, хотя я в этом сомневаюсь [...], в любом случае сейчас это связано с предстоящими выборами", - добавил Коровайный.

В единый день голосования, 19 сентября, в Краснодарском крае, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов и глав в городах и сельских поселениях, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". 

На сайтах Главного управления МВД по Краснодарскому краю и следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю информации о задержании Брусовой по состоянию на 2.50 мск 17 сентября нет.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи

* — деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

**  издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.

Примечание:

"Защита назвала антиконституционным решение о закрытом суде над Пивоваровым", "Суд признал незаконными действия силовика в отношении Дианы Дибировой", "Суд утвердил приговор участнику акции в Краснодаре за хулиганство на памятнике казакам".

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