Учредитель кубанского издания сообщил о прекращении тяжбы с вице-губернатором

16 сентября 2021, 14:10

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова отказалась в суде от претензий к сетевому изданию "За Краснодар!" и требования удалить статью о коррупционных схемах, сообщил учредитель издания Вячеслав Потапов.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2020 года Краснодарский краевой суд постановил взыскать с руководителей изданий "За Краснодар", "Кубань Информ" и блогера Зайцева по рублю в качестве символической компенсации морального вреда по иску замгубернатора края Анны Миньковой. Главред издания "За Краснодар" Вячеслав Потапов заявил, что подвергся политическому преследованию. По словам Потапова, ему бездоказательно было приписано авторство статьи, а выполнить решение суда и удалить материал он не может, поскольку она размещена на чужом домене.

Сообщение о том, что суд по иску вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой приписал журналистам авторство статьи, которое издание никогда не публиковало, поступило на sms-cервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Представитель вице-губернатора Кубани Анны Миньковой заявил на заседании в Прикубанском районном суде об отказе от исковых требований о защите чести, достоинства и деловой репутации к сетевому изданию "За Краснодар", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учредитель издания Вячеслав Потапов. При этом от исковых требованиий к другим соответчикам по иску - блогеру Сергею Зайцеву и изданию "Кубань информ" - вице-губернатор не отказалась.

Процесс по защите чести и достоинства из-за статьи "32 миллиона в карман: как правая рука Вениамина Кондратьева Анна Минькова украла поликлинику", опубликованной на платформе "Яндекс.Дзен", длился почти два года, указал Потапов. По его словам, 25 марта 2021 года Четвертый кассационный суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. Потапов отметил, что суд первой инстанции установил связь между редакцией "За Краснодар!" и блогом на "Яндекс.Дзен" по схожести логотипа и "общим оппозиционным настроем к власти".

"Думаю, что Анна Минькова была введена в заблуждение своим окружением. После того как получила кассационное определение, приняла решение отозвать иск. Полагаю, что изначально планировалось создать судебный прецедент, чтобы потом на его основании бороться с журналистами, которые пишут правду", - сказал Потапов.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации об отзыве иска от Анны Миньковой. На сайте Прикубанского районного суда, по состоянию на 13.50 мск 16 сентября, не появилось данных о закрытии дела.