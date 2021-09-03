Арендатор подъемника обвинен по делу о смерти туристки в Кабардино-Балкарии

03 сентября 2021, 09:00

Передано в суд дело арендатора подъемника в ущелье Адыр-су, обвиненного в нарушении правил безопасности, из-за которого при падении машины погибла туристка из Ставропольского края, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля легковая машина сорвалась с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су в Кабардино-Балкарии, женщина, находившаяся в машине, погибла. Погибшей оказалась журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян. 5 июля управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии отчиталось о возбуждении уголовного дела.

Следственный отдел по Эльбрусскому району завершил расследование дела по части 2 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека", сообщило следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Часть 2 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека" предусматривает до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, арендатор подъемника в ущелье Адыр-су не имея разрешения эксплуатировал грузовой канатно-рельсовый подъемник. "Будучи достоверно осведомленным о том, что <…> перевозка людей на нём категорически запрещена, 3 июля 2021 года, около 09 часов 30 минут, обвиняемый оказал услугу по подъему автомашины туристам из Ставропольского края", – сказано в сообщении ведомства.

Женщина, высадив пассажира, заехала на платформу подъемника. Обвиняемый начал подъем машины и при этом не убедился, что человек покинул ее салон, а сама машина закреплена на платформе, сказано в сообщении. "Во время подъема автомашина начала движение вперед и съехала с платформы, упав на крышу, и покатилась вниз. В результате водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", – сказано в информации.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, уточнило ведомство.

Напомним, что Наталья Мхоян проработала на телевидении более десяти лет. "Ее запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвященные жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом. Коллеги запомнят ее как необыкновенно творческого и чуткого человека", – привел 3 июля сообщение мэрии "Интерфакс".