Гибель человека при падении машины в горах Кабардино-Балкарии обернулась уголовным делом

05 июля 2021, 14:03

Следком нашел нарушения в работе грузового подъемника в ущелье Адыр-Су, проверив его после падения машины и гибели женщины.

Как писал "Кавказский узел", легковой автомобиль Reno сорвался с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла. Видео с места происшествия появились в сети. Погибшей оказалась журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян.

По версии следствия, 3 июля двое туристов из Ставропольского края подъехали на машине к грузовому канатно-рельсовому подъемнику в ущелье Адыр-су. Находившаяся за рулем автомобиля женщина, высадив пассажира, заехала на платформу подъемника, который, как выяснилось, эксплуатировался в нарушение требований закона "О промышленной безопасности..." и без разрешительной документации. Работники при этом не убедились, что водитель покинула платформу подъемника, а машина надлежаще припаркована и зафиксирована тормозными механизмами. "Во время подъема автомашина начала движение вперед и съехала с платформы, упав на крышу, и покатилась вниз. В результате водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - сообщило управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека), сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.