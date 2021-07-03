03 июля 2021, 18:24

Журналистка со Ставрополья погибла при падении машины в горах Кабардино-Балкарии

В машине, которая упала сегодня с подъемника в горах Кабардино-Балкарии, находилась журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян, сообщили в мэрии Кисловодска.

Как писал "Кавказский узел", легковой автомобиль Reno сорвался сегодня с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла. Видео с места происшествия появились в Сети.

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента. "В ущелье Адыр-Су на автомашине приехали двое туристов из Ставропольского края. Девушка-водитель заехала на автоподъемник, выпустив пассажира, после чего начался подъем припаркованного на платформе автомобиля. Согласно объяснениям очевидцев, на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла", - сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В автомобиле, упавшем с подъемника, была журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян, сообщила пресс-служба горадминистрации Кисловодска.

"Талантливый журналист, более десяти лет Наталья проработала на телевидении. Ее запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвященные жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом. Коллеги запомнят ее как необыкновенно творческого и чуткого человека", - цитирует сообщение мэрии "Интерфакс".

Примечание:

"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".

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