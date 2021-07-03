Видео с места падения машины в Кабардино-Балкарии появились в Сети

03 июля 2021, 13:44

На видеозаписях с ущелья Адыр-Су показан упавший с подъемника автомобиль и сам грузовой фуникулер.

Как сообщал "Кавказский узел", легковой автомобиль Reno сорвался сегодня с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла.

На видео с места инцидента показан искореженный автомобиль, лежащий внизу на рельсах подъемника. Также видна высота подъемника. Видеозапись опубликована в Twitter "Лента.ру". "Вот что стало с автомобилем, который сорвался с подъемника в Кабардино-Балкарии. Женщина, которая находилась за рулем, погибла. Целостность самого фуникулера не нарушена", - сказано в сообщении к видеозаписи, которая к 13.20 мск набрала 1,4 тысячи просмотров.

Работа спасателей на месте инцидента показана на видео, опубликованном на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в Instagram. На кадрах видно, как спасатели извлекают человека с заднего сидения упавшего автомобиля.