Стопкадр видео с места падения машины в КБР. Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России https://www.instagram.com/p/CQ3ABD6oZI3/

03 июля 2021, 13:44

Видео с места падения машины в Кабардино-Балкарии появились в Сети

На видеозаписях с ущелья Адыр-Су показан упавший с подъемника автомобиль и сам грузовой фуникулер.

Как сообщал "Кавказский узел", легковой автомобиль Reno сорвался сегодня с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла.

Стопкадр видео со страницы "Ленты.ру" в Twitter https://twitter.com/lentaruofficial/status/1411247150885974016На видео с места инцидента показан искореженный автомобиль, лежащий внизу на рельсах подъемника. Также видна высота подъемника. Видеозапись опубликована в Twitter "Лента.ру". "Вот что стало с автомобилем, который сорвался с подъемника в Кабардино-Балкарии. Женщина, которая находилась за рулем, погибла. Целостность самого фуникулера не нарушена", - сказано в сообщении к видеозаписи, которая к 13.20 мск набрала 1,4 тысячи просмотров.

Работа спасателей на месте инцидента показана на видео, опубликованном на странице Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС в Instagram. На кадрах видно, как спасатели извлекают человека с заднего сидения упавшего автомобиля.

Примечание:

"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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