03 июля 2021, 12:37
Человек погиб при падении машины с подъемника в горах Кабардино-Балкарии
Легковой автомобиль сорвался с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла.
"В Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су с подъемного механизма для автомашин сорвался в обрыв легковой автомобиль Reno", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В автомобиле находилась женщина из Ставропольского края 1973 года рождения, она погибла на месте, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал о падении машины в реку в Чегемском районе в августе 2019 года. Тогда один человек погиб, еще один был госпитализирован.
"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".
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