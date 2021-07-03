03 июля 2021, 12:37

Человек погиб при падении машины с подъемника в горах Кабардино-Балкарии

Легковой автомобиль сорвался с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су, женщина, находившаяся в машине, погибла.

"В Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су с подъемного механизма для автомашин сорвался в обрыв легковой автомобиль Reno", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В автомобиле находилась женщина из Ставропольского края 1973 года рождения, она погибла на месте, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о падении машины в реку в Чегемском районе в августе 2019 года. Тогда один человек погиб, еще один был госпитализирован.

Примечание:

"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".

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