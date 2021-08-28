28 августа 2021, 18:34

Три человека стали жертвами ДТП с трамваем в Краснодаре

Один человек погиб, двое госпитализированы в результате ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля в Краснодаре.

Инцидент произошел сегодня на пересечении улиц Базовской и Гоголя. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia на нерегулируемом перекрестке столкнулся с трамваем, сообщили в пресс-службе городского управления внутренних дел.

"В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, 26-летняя девушка. Также госпитализированы 25-летний водитель и 23-летний пассажир Kia", - цитирует представителя управления ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 августа шесть человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края. Пять человек были госпитализированы, одному оказана помощь амбулаторно.

Примечание:

"Дело кубанского полицейского о ДТП с двумя погибшими дошло до суда", "Врачи сообщили о состоянии здоровья пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани", "ДТП с автобусом на Кубани обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

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