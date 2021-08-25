Охрана парламента Армении запретила журналистам снимать драку депутатов

25 августа 2021, 18:25

Спикер парламента Армении два раза за сегодняшнее заседание объявлял перерыв и прерывал трансляцию заседания в связи с потасовками депутатов правящей фракции и оппозиции. Во время одной из них журналистов силой вывели из ложи для прессы, запретив снимать происходящее.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте. Группа журналистов во время его речи провела акцию протеста в парламенте Армении, потребовав отменить ограничения для сотрудников СМИ при работе в законодательном органе и предоставить больше свободы прессе. Во время выступления премьер-министра охрана попыталась силой удалить из зала оппозиционного депутата Анну Мкртчян, за нее вступились представители оппозиции. В завязавшейся драке участвовали депутаты от правящей фракции, оппозиционеры и сотрудники службы безопасности.

Выступление в парламенте провластного депутата Айка Саргсяна завершилось потасовкой с депутатами от оппозиции, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания парламента. Депутат правящей фракции заявил, что министры обороны, при которых за деньги или по знакомству уклонялись от службы, предатели.

Высказывание провластного депутата вызвало возмущение оппозиции. Глава фракции "Армения" Сейран Оганян, занимавший ранее пост министра обороны Армении, парировал: "Сам ты - предатель!" и швырнул бутылку с водой в сторону Саргсяна. Из ложи, которая отведена правящей фракции "Гражданский договор", полетели бутылки в оппозиционных депутатов. Началась потасовка, а сотрудники Госохраны потребовали у журналистов прекратить съемку. Ситуация накалилась, из-за чего спикер объявил перерыв, а прямой эфир заседания был прерван.

Второй инцидент произошел во время выступления оппозиционного депутата от фракции "Армения" Ваге Акопяна, который отреагировал на реплику депутата от парламентского большинства, после чего последовала драка между оппозиционерами и представителями правящей фракции.

Информационный портал MediaLab.am опубликовал видео, на котором видно, как депутат от партии власти Ваагн Алексанян подошел к Ваге Акопяну и ударил его ногой. После этой еще несколько провластных депутатов нанесли ему удары. Спикер парламента объявил перерыв заседания, после чего в зал вновь вошли сотрудники Госохраны.

Во время этой потасовки в ложу для журналистов вошли сотрудники службы безопасности и силой начали выводить оттуда представителей СМИ, запрещая им снимать происходящее в зале заседания парламента.

Депутат от фракции "Армения" Гегам Назарян получил травму глаза в ходе драки в парламенте, его увезли в офтальмологический центр на обследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат этой же фракции Гегам Манукян. По его словам, еще несколько оппозиционных парламентариев получили незначительные ссадины. "Но повреждения несерьезные и не требуют обследования", - отметил Манукян.

Договоренность о внеочередных июньских выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".