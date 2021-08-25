Три человека осуждены за нападение на грузинского журналиста Санаю

25 августа 2021, 11:42

Суд в Тбилиси приговорил сегодня к шести месяцам заключения каждого из трех нападавших на ведущего оппозиционного "ТВ Формула" Вахо Санаю. Осужденные уже отбыли этот срок, находясь под арестом.

"Кавказский узел" сообщал, что 25 февраля Вахо Саная вместе с родственницей встречал жену с ребенком и няней в аэропорту Тбилиси и подвергся нападению. По словам Санаи, на него напали, когда поняли, что он журналист и ведущий оппозиционной телекомпании. Жену и невестку Санаи также ударили, рассказал журналист. По версии полиции, нападавшие были пьяны. Все трое обвиняемых были арестованы еще 26 февраля. В апреле суд отказался отпустить их под залог, как просила защита.

Все трое подсудимых - Важа Гигаури, Сулико Сакеварашвили и Георгий Сахелашвили - признаны виновными в нападении на журналиста Вахо Санаю. Тбилисский городской суд приговорил каждого из них к шести месяцам лишения свободы. Поскольку этот срок истек, осужденные будут освобождены сегодня, передал "ИнтерпрессНьюс".

Собравшиеся во дворе суда члены семей обвиняемых встретили решение аплодисментами, передал Первый канал грузинского телевидения.

Ранее, в апреле, нападение на Вахо Санаю еще один инцидент, связанный с нападением на его коллег по телекомпании "Формула", осудило посольство США. Дипмиссия призвала власти Грузии к справедливому расследованию. "Нападение на журналистов недопустимо. В демократических странах журналисты должны иметь свободу и осуществлять деятельность безопасно. Жизненно важно, чтобы они могли выполнять свои служебные обязанности по обеспечению осведомленности общественности, для обеспечения подотчетности государственных учреждений и правительства", — приводится заявление посольства США в публикации на сайте Первого канала от 9 апреля.

"Кавказский узел" писал, что сотрудники СМИ стали основной группой пострадавших в ходе беспорядков 5 июля на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. По подсчетам журналистов, были избиты 53 их коллеги. Прокуратура признала потерпевшими не менее 47 человек, среди которых 41 журналист. В групповом насилии обвинены 24 человека. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства, журналисты оппозиционных СМИ сорвали два июльских заседания парламента.

20 июля участники очередной акции протеста попытались повесить плакаты у входа в парламент. Сначала полиция не разрешила журналистам войти в парламент, но после долгих переговоров в здание вошли представители протестующих, в том числе ведущий "ТВ Формула" Вахо Саная. "Мы требуем наказания преступников и отправить премьер-министра в отставку. Несколько депутатов, которые вышли с заседания бюро, трусливо спрятались. Председатель и другие лидеры пропали без вести, скрылись через запасной выход", - заявил тогда Саная.

Напомним, что 11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкараву похоронили в Тбилиси.