15 апреля 2021, 17:13

Участники нападения на грузинского журналиста оставлены под стражей

Суд в Тбилиси отказался удовлетворить просьбу защиты и оставил под арестом трех обвиняемых в нападении на журналиста оппозиционного телеканала "Формула" Вахо Санаю.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля стало известно, что Тбилисский горсуд постановил арестовать всех трех обвиняемых в нападении на журналиста ведущего оппозиционного телеканала "Формула" Вахо Санаю, не удовлетворив просьбу защиты отпустить их под залог.

Инцидент произошел 25 февраля после того, как Вахо Саная вместе с родственницей встретил жену с ребенком и няней в аэропорту Тбилиси. По словам Санаи, на него напали, когда поняли, что он журналист и ведущий оппозиционной телекомпании. Жену и невестку Санаи также ударили, рассказал журналист. По версии полиции, обвиняемые "в состоянии алкогольного опьянения применили физическое насилие в отношении журналиста, а также родственницы его жены".

Тбилисский горсуд сегодня отказался отменить решение об аресте трех обвиняемых в нападении на Вахо Санаю, сообщает "Новости-Грузия".

Адвокат обвиняемого Важи Гигаури просил суд не применять меру пресечения в отношении его подзащитного. Об этом же попросили адвокаты двух других арестованных - Сулико Сакеваришвили и Георгия Сахелашвили - предложив отпустить их подзащитных под залог в 4000 лари (около 1,2 тысячи долларов), пишет издание.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы оставить обвиняемых под стражей. Представитель прокуратуры обосновал просьбу тем, что обвиняемые могут скрыться и уничтожить улики, информирует "Интерпрессньюс".

Следствие ведется по статьям об угрозе, насилии и преследовании человека за его профессиональную деятельность, совершенном с применением насилия или угрозой насилия, что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает сегодня "Sputnik Грузия".

Примечание:

"Активист Пангани отпущен под залог после нападения на депутата", "Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди", "Активист задержан в Батуми за нападение на депутата".

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