Федеральная трасса в Кабардино-Балкарии перекрыта после схода селя

08 августа 2021, 23:44

Селевые массы сошли сегодня на дорогу "Прохладный-Баксан-Азау" у Тырныауза. Рабочие начали расчистку дороги, организован объездной путь.

В 20:20 мск в Центр управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о сходе селя в районе Тырныауза, со стороны села Былым.

На 104-й километр федеральной автодороги "Прохладный-Баксан-Азау" сошло около 100 кубических метров селевой массы. Дорога перекрыта на протяжении 20 метров. При сходе селя никто не пострадал, сообщило сегодня МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место выехали спасатели и представители ГИБДД, был организован объездной путь через территорию завода "Гипсель". Ведется расчистка дороги, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как писал "Кавказский узел", федеральная трасса Прохладный – Баксан – Азау, перекрытая 27 июля в результате схода селя близ поселка Эльбрус, 28 июля была открыта для проезда.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 9 августа в Тырныаузе переменная облачность, температура воздуха +11 градусов, без ветра. Днем 9 августа ожидается умеренный дождь, температура воздуха поднимется до +16 градусов, скорость вырастет до 1 метра в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.