Возобновлено движение по дороге Прохладный – Азау

28 июля 2021, 06:06

Федеральная трасса Прохладный – Баксан – Азау, перекрытая ранее в результате схода селя близ поселка Эльбрус, вновь открыта для проезда, отчитались спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 27 июля в результате схода селя в Эльбрусском районе близ поселка Эльбрус оказалась заблокирована автодорога Прохладный – Баксан – Азау. Дорожные службы приступили к ее расчистке.

На федеральной автомобильной дороге Прохладный-Баксан Азау А-158, перекрытой ранее из-за схода селя в районе поселка Эльбрус, возобновлено движение, сообщил вечером 27 июля на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.

К публикации также прикреплен видеоролик, на кадрах которого показана расчищающая дорогу техника, работают не менее пяти тракторов. Затем на видео демонстрирует движение машин по расчищенной дороге, на месте дежурит экипаж полиции.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 28 июля в поселке Эльбрус прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +8 градусов, скорость ветра — 2 метра в секунду. В ночь на 29 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха упадет до +3 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.