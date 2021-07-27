Трасса в Кабардино-Балкарии перекрыта после схода селя

27 июля 2021, 07:45

Дорожные рабочие начали расчистку участка федеральной автотрассы близ поселка Эльбрус, движение по которой приостановлено после схода селя, сообщили спасатели.

По данным спасателей, федеральная автодорога Прохладный-Баксан-Азау оказалась заблокирована рано утром 27 июля.

Трасса перекрыта близ поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии, уточнило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "В 05.15 [мск] 27.07.2021 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на 88 км. ФАД Прохладный-Баксан-Азау А-158 (район поселка Эльбрус) в связи с выносом селевого потока на проезжую часть перекрыто движение", – сообщило сегодня ведомство на своей странице в Instagram.

Погибших и пострадавших нет, уровень реки Баксан критических значений не превышает. Начаты работы по расчистки дороги, на месте задействованы две единицы спецтехники и 7 человек дорожной службы, добавило ведомство.

Ведомство также опубликовало видео, на кадрах которого показана заблокированная в результате схода селя автотрасса. На проезжей части и по краям дороги видна грязевая масса, а перед заблокированным участком стоят автомобили.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июля 2019 года два селевых потока сошли на автодорогу Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии. На одном участке трассы движение было закрыто, на другом затруднено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 27 июля в поселке Эльбрус прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха составит +8 градусов, скорость ветра – 1 метр в секунду. В ночь на 28 июля также ожидается дождь со снегом, температура воздуха упадет до +7, скорость ветра повысится до 2 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.