Сочинский турсектор приспособился к новым ограничениям

08 августа 2021, 01:06

Заметного оттока туристов из-за требований к вакцинации туристов не произошло, сочинские гостиницы заполнены более чем на 90%, заявили местные отельеры. Санатории курорта предлагают туристам программы реабилитации после коронавируса, а в отеле "Жемчужина" открылся мобильный пункт вакцинации. Справку о перенесенном COVID-19 можно предоставить в любой форме, подтвердили чиновники и туристы.

Как писал "Кавказский узел" с 1 августа для заселения в гостиницы, санатории и пансионаты Кубани необходим сертификат о вакцинации от коронавируса справка о перенесенном COVID-19 или же результаты отрицательного ПЦР-теста. Владельцы отелей в Анапе, Геленджике и Кабардинке рассказали, что после вступления новых правил в силу спрос на размещение снизился, так как эти требования отпугивают туристов. В Сочи заполняемость отелей снизилась почти в полтора раза, а около трети гостей курорта отказываются делать прививки, пожаловались владельцы гостиниц, обратив внимание на рост конкуренции со стороны нелегальных отелей.

Туристу, который при заселении согласился пройти вакцинацию, но не сделал этого, грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей - в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ. Информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности, говорится в справке "Кавказского узла" "Вакцинированный отпуск: где привиться туристу на Кубани".

Туристов привлекла программа восстановления после COVID-19

Практически во всех санаториях Сочи действует программа "Восстановление после COVID-19", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор компании-туроператора "Здоровый мир Сочи" Светлана Дудукчян.

"Программа разработана лучшими специалистами курортологами и пульмонологами с использованием достижений современной медицины и проверенных годами практик применения природных лечебных факторов. Они показана всем, кто перенес коронавирус или был вынужден соблюдать режим самоизоляции, и включает сбалансированный набор процедур, наилучшим образом восстанавливающих и укрепляющих защитные функции организма. Восстановиться после болезни, укрепить иммунитет и нервную систему в комфортных условиях можно, выбрав одну из здравниц города-курорта Сочи", - сказала Светлана Дудукчян.

По ее словам, при заселении нужно обязательно предъявить справку об эпидокружении, санаторно-курортную карту. "Если нет справки, то на сайте "Госуслуги" должна быть информация о том, что человек переболел ковидом. ПЦР-тест требуется, но не везде", - указала Дудукчян.

Директор санатория РЖД "Октябрьский" Ольга Заславская подтвердила, что в этом санатории действует программа реабилитации перенесших COVID. "У нас огромная заполняемость. Едут и те, кто перенес COVID, и те, кто никогда не болел. Мы тестируем всех. Прямо у нас в санатории имеется лаборатория. На вакцинацию организуем для желающих трансфер. Те, кто хочет, сам идет по указанным адресам. На входе в санаторий всем измеряем температуру. Действуем по предписанию и новым правилам. Люди их выполняют, понимая, что это все делается для их же здоровья", - заверила Заславская корреспондента "Кавказского узла".

Юлия Волковая приехала в санаторий "Октябрьский" на реабилитацию из Санкт Петербурга. Коронавирусом она переболела четыре месяца назад. Перед заездом прошла ПЦР-тест в лаборатории санатория, он оказался отрицательным. Справка о перенесенном заболевании у нее отражалась в электронном виде на сайте "Госуслуги". "Мне вакцинироваться рано, потому что есть антитела. Когда они исчезнут - как правило, должно пройти шесть месяцев после болезни, - то тогда я обязательно сделаю вакцину", - сказала Волконская корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что очень тяжело перенесла болезнь. "Но самое страшное началось после болезни - это одышка даже при медленной ходьбе. Несмотря на то, что ранее я занималась спортом, бегала по утрам, теперь сложно подняться даже на второй этаж - задыхаюсь. Стала память тормозить. Не могу вспомнить обычные слова или названия, быстро наступает утомляемость, хотя мне всего 35 лет", - рассказала Волконская.

Петербурженка приехала в Сочи по рекомендации подруги, которая уже прошла курс реабилитации. "Здесь используются новейшие технологии, знания. Инструкторы с помощью упражнений помогают восстановить все функции организма. Но и сама атмосфера отдыха, красивая природа, красивый санаторий, вежливый персонал - все располагает к тому, чтобы поправить здоровье", - отметила Юлия Волковая.

Сколько человек в настоящее время проходят реабилитацию после коронавируса, станет известно после 9 августа. "Сейчас эта статистика находится в стадии обработки", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Сочи.

Туристов в Сочи вакцинироваться не заставляют

Те, кто не болел коронавирусом в ближайшие полгода, могут либо вакцинироваться в течение трех суток после заезда, либо каждые 72 часа проходить ПЦР-тесты. Переболевшим иногда надо, но в большинстве случаев не надо предъявлять при заселении результаты ПЦР-тестов - уточнить, есть ли такое требование, можно на стадии бронирования билетов. Многие санатории и отели Сочи предлагают своим гостям при заезде сделать ПЦР-тест за счет принимающей стороны - это обговаривается до путешествия, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Сочи. Эту информацию подтвердили и в туристических агентствах, отелях и санаториях курорта.

К форме справок о перенесенном заболевании особых требований нет. "Если заселяют человека со справкой о том, что человек переболел в последние полгода – он не должен вакцинироваться через три дня и не должен заполнять обязательство о вакцинации. Гость, переболевший ковидом не более шести месяцев назад, предоставляет при заселении только медицинский документ (в бумажном или электронном виде), подтверждающий перенесенной заболевание", - указала руководитель пресс-службы администрации Сочи Кристина Мруг.

Она отметила, что большинство туристов приезжает, привившись хотя бы одним из двух компонентов вакцины или с документами о перенесенном заболевании. "Остальные приезжают с ПЦР-тестами и заполняют согласие на вакцинацию", - сказала она.

Несовершеннолетним от 15 до 18 лет при заселении необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три календарных дня, или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг. Детям в возрасте до 14 лет включительно ни один из вышеперечисленных документов не требуется, указала корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина.

Для санаториев дополнительно требуются справка об эпидокружении, подтверждающая отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19, в течение предшествующих 14 дней, выданная не позднее чем за три дня до даты отъезда в санаторий. Она требуется всем, включая младенцев. "Правила заезда и перечень документов может меняться, уточняйте информацию у наших менеджеров незадолго до заезда. Бесплатная линия – 8 800 700 51 55", - добавила Светлана Батяйкина.

Часть туристов вакцинируется прямо в отеле

Виктор и Анна Кирилловы, супруги средних лет из Краснодара, остановились в одной из небольших гостиниц на Красной Поляне, где подписали обязательство о вакцинации.

"Мы с женой сомневались, надо ли нам вообще вакцинироваться. Хотели делать ПЦР-тесты, потому что нам сказали или вакцинироваться, или предоставлять ПЦР-тесты каждые 72 часа. Но потом поговорили, подумали, и решили все-таки вакцинироваться - по той причине, что мы уже устали от ограничений, а паспорт о вакцинации дает больше свободы и передвижения и пользования услугами. Нам в нашем отеле объяснили, где можно пройти вакцинацию, дали адреса. Мы поехали в Сочи с Красной Поляны погулять. Мы ходили по улице Навагинская и решили зайти в ближайший пункт вакцинации на улице Горького напротив администрации Сочи. Очереди никакой не было. Все прошло быстро. Мы заполнили добровольное согласие, и все. Привились. Но с нами приехали знакомые, они не хотят вакцинироваться. При заселении привезли тесты негативные. Но потом делали их уже в Сочи за свой счет и должны будут делать до конца отдыха. Они действуют 72 часа. ПЦР-тест на двоих стоит порядка 5000 рублей. После сдачи анализа клиника присылает им результат в течении суток на телефон или e-mail", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Виктор Кирилов.

Семья Борисовых из Москвы прилетела в Сочи на двухнедельный отдых. Они рассказали, что уже несколько лет останавливаются в гостинице "Жемчужина". "Отпуск совпал с высоким сезоном в Сочи. Мы с супругом медики. Фактически ничего против вакцинации не имеем, собирались вакцинироваться в Москве. Когда узнали, что это можно сделать в Сочи, то даже обрадовались. Мы заехали, когда вступили в силу новые правила. Сделали на работе ПЦР-тесты, предъявили их на ресепшене в гостинице, расписались за то, что обязуемся вакцинироваться в течении трех суток либо предъявлять ПЦР-тесты каждые 72 часа", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария Борисова.

Ее супруг Алексей Борисов указал что они вакцинировались уже на следующий день после заезда, в пункте, расположенном прямо в гостинице. "Вакцину перенесли хорошо, без каких-либо побочных явлений", - рассказал он. В гостинице предоставили список из трех десятков пунктов вакцинации, отметила Мария Борисова. "Мы не раздумывали, в какой пункт пойдем. Решили, раз он есть в гостинице, то воспользовались именно этим", -рассказала отдыхающая из Москвы.

Генеральный директор отеля "Жемчужина" Светлана Ермилова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в июле средняя загрузка у них составила 93%. "В августе столько же, если не больше. Мы не отмечаем резкого снижения спроса туристов. Да, были точечные отмены бронирований, и некоторые из них были связаны именно с введением новых ограничений. Нами была проделана огромная работа в части информирования гостей - мы заранее предупреждали, какие документы им придётся предъявить при заселении", - указала Ермилова.

Пункт вакцинации в отеле был открыт совместно с министерством здравоохранения, администрацией города Сочи и городской поликлиникой №1. "Он стал первым пунктом мобильной вакцинации в Краснодарском крае, открывшимся при санаторно-курортном учреждении. Мы рассчитываем, что данный пункт вакцинации будет полезен не только отдыхающим гостиничного комплекса «Жемчужина», но жителям города, и поможет городу Сочи эффективно продолжать прививочную кампанию для защиты населения от коронавирусной инфекции. В настоящий момент действует государственная программа «Туристический кэшбэк», которая как раз и создана для стимулирования отрасли и увеличения турпотока. Что касается закрытия отелей, то мы еще не слышали, чтобы в Сочи из-за введённых ограничений, закрылся какой-либо объект", - отметила Светлана Ермилова.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".