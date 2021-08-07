Власти Астраханской области сняли часть антиковидных ограничений

07 августа 2021, 20:59

Оперативный штаб разрешил открыть в Астраханской области магазины непродовольственных товаров, залы кафе и ресторанов, театры, кинотеатры, бассейны, цирк и библиотеки. Посещать их можно только привитым от COVID-19, сдавшим ПЦР-тест или переболевшим.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Астраханской области с 26 июля ввели ряд ограничений для туристов. В гостиницы и санатории было разрешено заселяться только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. В регионе запретили массовые мероприятия, закрыли кинотеатры и торговые центры, ограничили число участников свадебных церемоний.

29 июня губернатор Астраханской области обязал всех сотрудников органов государственной власти региона вакцинироваться от коронавируса. 10 июля замминистра здравоохранения региона Ольга Агафонова отметила, что в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом за счет массового распространения высокозаразного штамма "дельта".

Оперативный штаб при правительстве Астраханской области решил снять с 8 августа часть ограничений, введенных 26 июля. "Уже со следующей недели разрешено работать магазинам непродовольственных товаров при условии одновременного нахождения в торговом зале одного человека на четырех квадратных метрах в санитарной маске. Откроются залы кафе и ресторанов. При этом посетители, желающие побыть внутри помещения, должны предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста, действительного 72 часа или QR-код о полной вакцинации, либо подтверждение о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию в течение последнего полугодия. За столиком в кафе могут одновременно находиться до четырех человек, а сами столы должны стоять в полутора метрах друг от друга", - сообщила пресс-служба губернатора.

При этом сохраняется запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00.

Возобновляется работа библиотек, фитнес-залов, бассейнов, кинотеатров и театров, цирка, разрешаются культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Однако и для их посещения нужен QR-код или ПЦР-тест. Аналогичные требования сохраняются для постояльцев гостиниц и туристических баз.

Торжественная регистрация рождения ребенка, работа игровых развлекательных комнат для детей в закрытых помещениях по-прежнему под запретом. Не сделано послаблений и для церемонии бракосочетания - такие мероприятия могут посещать не более 10 человек.

Пресс-служба губернатора считает, что действовавшие две недели ограничения выполнили свою функцию - темпы распространения коронавируса в регионе не растут, а число выздоравливающих пациентов превысило число госпитализированных. Ковидные госпитали пустеют. Вакцинированы уже 60,1% взрослого населения области, или 27% от общего числа жителей, указано в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Астраханской области.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день проходят лечение 1639 человек. Свободен 21% коечного фонда. На амбулаторном лечении находится 6482 человека, говорится в другом сообщении на сайте.

За минувшие сутки в регионе выявлены 279 новых случаев COVID-19, выздоровели 99 человек. Скончались за сутки десять пациентов, а с начала пандемии - 1179 заразившихся, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".