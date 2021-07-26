Власти Астраханской области ввели ограничения для туристов

26 июля 2021, 05:24

В гостиницы и санатории Астраханской области с сегодняшнего дня можно заселиться только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. В регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и торговые центры, ограничено число участников свадебных церемоний.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня губернатор Астраханской области обязал всех сотрудников органов государственной власти региона вакцинироваться от коронавируса. 10 июля замминистра здравоохранения региона Ольга Агафонова отметила, что в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом за счет массового распространения высокозаразного штамма "дельта".

С сегодняшнего дня, 26 июля, туристы могут заселяться в гостиницы, отели, санатории и туристические базы Астраханской области только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, пишет ТАСС.

По словам губернатора области Игоря Бабушкина, ограничения вводятся в связи с ухудшением эпидситуации в регионе, где отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, за исключением продовольственных отделов, фитнес-центры и кинотеатры, введены ограничения на работу заведений общепита, которые могут работать только в формате летних веранд и на вынос, сообщает РБК.

В регионе также ужесточен масочный режим, ограничено количество участников свадебных церемоний до десяти человек с учетом сотрудников загсов, фотографов и операторов. Кроме того, допускается посещение религиозных объектов верующими только из расчета один человек на четыре квадратных метра.

В Астраханской области за сутки 25 июля выявлен 291 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число зараженных достигло 41 646. За сутки умерли 12 человек из числа зараженных, общее число умерших составляет 1036, сообщает "Стопкоронавирус.рф".