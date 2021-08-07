Роспотребнадзор потребовал наказать мэрию Избербаша за проблемы с водой

07 августа 2021, 20:05

"Горводоканал" и администрация Избербаша должны ответить за острый дефицит водопроводной воды, обратился к следствию Роспотребнадзор. Избербашцы в местном Instagram-паблике указали на проблемы с водой и мусором в городе.

Как писал "Кавказский узел", жители Избербаша жаловались, что в некоторых частях города воды нет с начала июля. Горожане связали проблемы с подачей воды в летнее время с работой тепличных комплексов. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, указали в мэрии.

Правозащитная организация "Монитор ЖКХ" в июле раскритиковала коммунальщиков Избербаша за отсутствие графика подвоза воды в дома, оставшиеся без водоснабжения. Горожане, опрошенные "Кавказским узлом" 23 июля, заявили, что Горводоканал не принимает заявки на подвоз воды, а водовозы ездят крайне редко и приезжают только во дворы многоквартирных домов, игнорируя частный сектор.

Административное дело против "Горводоканала" уже передано в суд

Острый дефицит водопроводной воды обусловлен множеством факторов, установило дагестанское управление Роспотребнадзора, проведя проверку по многочисленным жалобам избербашцев. Вода в город поступает по трубопроводу Каспийск - Избербаш. Летом по нему, согласно данным "Горводоканала", должно поступать 10-12 тысяч кубометров воды. Однако из-за того, что водоводом пользуются населенные пункты Карабудахкентского района, поступление воды в город уменьшается в два раза, указал Роспотребнадзор.

Ведомство сочло это нарушением и отчиталось о составлении в отношении "Горводоканала" по части 9 статьи 9.22 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, либо транзитной организацией установленного законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод"). Материал уже передан в городской суд и рассматривается, сообщило дагестанское управление Роспотребнадзора.

Добивается ведомство и уголовного преследования "Горводоканала" и администрации Избербаша. В следственное управление передан материал для возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК), сообщило 6 августа на своем сайте управление Роспотребнадзора по Дагестану.

На сайте администрации Избербаша, по состоянию на 20.05 мск 7 августа, нет комментариев относительно претензий Роспотребнадзора. На главной странице сайта при этом размещен график подвоза воды, утвержденный директором "Горводоканала" 28 июля.

Отзыв об Избербаше как "городе мечты" вызвал насмешки местных жителей

В городском Instagram-паблике tut_izberg_ сегодня было опубликовано видео с похвалами Избербашу, которое вызвало множество негативных комментариев от пользователей соцсети, которые позиционируют себя как жители города. В основном комментарии касаются ситуации с водой.

Автор видео, въезжая в город на автомобиле, говорит о его прекрасном расположении. "Вот он, город мечты. Слева за городом - море <...> и справа - горы", - говорит человек за кадром. "Слева море, справа горы, а [в] городе нет воды! Так живут избербашцы уже давно!", - написала im_pe_ratrice, комментарий которой собрал 25 "лайков". "Мечта. В городе воды нет - пусть поживет тут чуть, убежать захочет, бедный", - сыронизировала yakhyaeva_aishat_hair. ""Город мечты" - громко сказано. Город, в котором нет воды у людей в жару", - указала lureisa_shop.

Горожане не купаются в море, потому что им негде помыться после этого, указала zulkhidzha9335. "Везде засуха, все лето сидим дома без воды. Даже на море не ходим - а после моря где купаться и стираться? Каждый год одно и то же. Гор очистка вымерла, водоканал тоже, скоро газ отключат. Про свет молчу - чуть непогода, отключают. Зато налоги платим - не знаю, за что", - посетовала жительница Избербаша.

Пользователь club_sparta_izberg_ также указал на целый спектр городских проблем, раскритиковав при этом местные власти. "Слева море канализации, справа горы со свалкой, а в центре бедный народ утопает в грязи, у которых нет воды, дабы смыть лапшу с ушей, которую навесила администрация. Мечта, а не город", - съязвил автор наиболее популярного комментария, собравшего 27 "лайков". "Нет воды, но с мусором", - резюмировала muminat1342.

За восемь часов, к 20.05 мск 7 августа, публикация собрала 10,9 тысячи просмотров, 709 "лайков" и 53 комментария. У паблика tut_izberg_ 128 тысяч подписчиков.