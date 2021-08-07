Полицейский в Майкопе осужден по делу о взятке

07 августа 2021, 12:42

Бывший сотрудник одного из подразделений отдела МВД по Майкопу признан виновным в получении взятки и приговорен к трем годам колонии.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года начальник отделения уголовного розыска Майкопа был обвинен в получении взятки. По версии УФСБ по Адыгее, он получил взятку в размере 60 тысяч рублей от местного жителя, которому обещал помочь избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение мелкокалиберного пистолета и боеприпасов.

Судом установлено, что сотрудник полиции в конце ноября 2019 года сообщил местному жителю, что за денежное вознаграждение может помочь ему уйти от уголовного преследования. "Полученной через несколько дней лично взяткой в виде денежных средств обвиняемый распорядился по собственному усмотрению", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам колонии общего режима. Также осужденный лишен права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.