07 августа 2021, 09:10

Один человек погиб при падении машины в реку Черек

Находившийся на месте пассажира подросток выбрался из упавшей в реку Черек машины самостоятельно и вызвал полицию, а тело водителя было найдено местным жителем ниже по течению, сообщили спасатели.

В высокогорном Черекском районе Кабардино-Балкарии в реку Черек упала машина, в салоне которой находились двое людей.

Происшествие произошло вечером 6 августа, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, машина упала в реку примерно в шести километрах от пограничной заставы. Подросток, который находился на пассажирском сиденье, смог выбраться из автомобиля и связаться со спасателями и полицией, передало агентство.

В 03.20 мск 7 августа машину извлекли из воды, при этом водителя в ней не было. В 06.30 мск его тело обнаружил местный житель вдоль русла реки Черек в семи километрах от места происшествия, информировало сегодня на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что 21 мая школьника унесло потоком реки Малка в Кабардино-Балкарии, 22 мая мальчик был найден мертвым.

Примечание:

"Волонтеры с юга России присоединились к поискам мальчика в Дагестане", "Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии", "Более 400 человек ищут унесенных рекой мальчиков в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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