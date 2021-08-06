Жители Карабулака добились возобновления строительства школы

06 августа 2021, 14:05

Строительство школы №1 в Карабулаке, которую обещали сдать еще два года назад, возобновилось после протестного митинга. Школьники вынуждены были учиться в третью смену, что негативно отразилось и на качестве образования, и на их здоровье, указали родители детей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 августа у недостроенной школы в Карабулаке собрались родители учеников, которые вот уже три с половиной года ждут открытия школы. Они указали, что чиновники обещали сдать учебное заведение в эксплуатацию 1 сентября 2019 года. Родители решили с началом учебного года не отправлять детей по школам в других районах в знак протеста, рассказала глава родительского комитета Зарема Ахильгова.

Чиновники пообещали сдать школу к 1 сентября

Министр строительства и ЖКХ Ингушетии Микаил Балахоев на митинге 4 августа заверил родителей школьников, что новая школа откроется 1 сентября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель родительского комитета Зарема Ахильгова. "Министр нам сказал, что на завершение этого объекта назначен новый подрядчик, и чтобы завершить строительство школы в срок, там будут работать строители в три смены", - сказала она.

По ее словам, сегодня в школе, как и обещал министр строительства, работает бригада строителей. "Пока что не три смены, но надеемся, что в это раз слово свое строители сдержат", - сказала она.

Школу, действительно, должны были сдать к 1 сентября 2019 года, но по ряду причин не было освоено 43 миллиона рублей, выделенных на строительство - эти деньги вернулись в Москву, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра строительства и ЖКХ Ингушетии Ильяс Манкиев. Сослался он и на пандемию коронавируса.

Родители школьников пожаловались на безразличие властей

Ахильгова пояснила, что старое здание школы №1 в Карабулаке снесли в феврале 2018 года. Учеников распределили по другим городским школам - в основном в те, что расположены на окраинах, далеко от места жительства школьников.

"И в Минпросе, и в других госструктурах нам обещали, что это временные трудности. Нужно потерпеть совсем немного, зато потом, через полтора года, будет построена прекрасная школа – такой подарок обещали нашим детям тогдашние высокопоставленные чиновники. А потом пошли обещания: школу постоим ко второй четверти, потом к третьей, и так далее. Потом поменялось главное руководство республики, а с ним свои посты вынуждены были покинуть некоторые чиновники из числа тех, кто обещал построить школу через полтора города. А пришедшие на их место новые чиновники срыв графика сдачи учебного объекта стали связывать с многими причинами, и главной называли пандемию", - рассказала Зарема Ахильгова.

За три года было подано много жалоб на затянувшееся строительство, подчеркнула Ахильгова. "Но ни глава республики Махмуд-Али Калиматов, ни руководители министерств просвещения, строительства ни разу не ответили нам. Со своими проблемами, со своей бедой мы оказались в одиночестве вместе с 1270 детьми – учениками пока что несуществующей школы", - посетовала председатель родительского комитета.

Учеба в третью смену сказалась на здоровье школьников

Бывшие ученики школы №1 вынуждены ходить на занятия в третью смену, что негативно отражается как на качестве обучения, так и на их здоровье, указала Зарема Ахильгова.

"Никого из чиновников не интересует, какие знания получают наши дети в третью смену, когда уроки длятся по 35 минут и занятия проходят поздно вечером. Здоровый крепкий мужчина после работы во вторую смену, которая заканчивается в 21-22 часа, на следующий день, по КЗОТу, получает выходной день. А наши дети, многие из которых ученики младших классов, занимаются с 16 до 21 часа, и на следующий день, едва отдохнув, опять идут на свою «вахту», которая не предусматривает дополнительного отдыха и выходных дней. Кто из чиновников хоть раз задумывался о том, как подрывается здоровье наших детей при таком расписании уроков?", - возмутилась Зарема Ахильгова.

Мать школьниц-погодок из третьего, четвертого и пятого классов, Роза Богатырева, рассказала, что ей, в отличие от многих других семей, еще повезло - ее дочерей распределили в школу, до которой надо добираться 20-30 минут пешком. Правда, по неосвещенной дороге. Учеба в третью смену, по ее словам, очень тяжело переносится детьми.

"Занятия начинаются в 16 часов. Обедом я их кормлю в 14 часов - перед школой они есть не хотят, еще не проголодались. В школе в это время, с 16 до 21, буфет не работает. После уроков приходят уставшие, с головной болью, которая зачастую, особенно у младшей, сопровождается рвотой. О каком позднем ужине может идти речь, если они торопятся как можно быстрее добраться до кровати? И так каждый день. Разве можно назвать ребёнка здоровым при таком распорядке дня?", - возмутилась Роза Богатырева.

Она считает, что к детям, которые занимаются в третью смену, в школах относятся как нежелательному балласту. "После второй смены все покидают школу, технички везде наводят порядок и уходят домой. Занятия в третью смену – это уже уроки для наших детей. Начнем с того, что классы переполнены. В классе, где занимается моя младшая Хадижа, 32 ученика. Урок длится 35 минут. О каком качестве образования может идти речь, если моя старшая девочка за всю четверть в тетради записала классные задания на две тетрадные странички! На перемену детей из класса не выпускают, чтобы они не бегали, не сорили - ведь убирать за ними уже некому! Вот и сидят дети четыре с половиной часа в душном классе. Отсюда и головные боли, и усталость", - указала Богатырева корреспонденту "Кавказского узла".

Мать школьниц подтвердила, что если школу не сдадут к 1 сентября, то она все равно не отпустит своих детей учиться в третью смену.

У Айшат Хашагульговой пятеро детей. В этом году старший стал студентом, а остальные четверо - школьники. "Три с лишним года все занимались по разным школам, которые находятся в разных концах города и далеко друг от друга. На каникулах у меня совести не хватало заставить детей, чтобы они занимались, подтягивали те предметы, по которым отстают, потому что они в дни каникул отсыпались, приходили в себя. Дети приходили домой в десятом часу вечера, уставшие, часто с головной болью. В прошлом году двум младшим дочкам повезло – они ходили на занятия в школу, которая от нас в десяти минутах ходьбы. Позже всех, где-то в пределах десяти вечера, приходила дочь, которая училась в седьмом классе - школа, где она занималась, была самая дальняя. Моя дочь приходила уставшая, бледная, с синяками под глазами. От еды часто отказывалась, потому что у дочки болела голова", - рассказала Айшат Хашагульгова корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы забирать детей из дальних школ поздно вечером, родителям приходилось заказывать микроавтобус или вызывать такси, добавила она. Министерство просвещения выделило для перевозки школьников два автобуса, но их не хватает, пояснила Хашагульгова.

"Водителю нужно было платить минимум тысячу рублей в месяц за каждого ребенка. Вы бы видели эти «Газели»! Их давно нужно на металлолом отправить, а на них наших детей возили. При том, водители, как это принято у нас, ездили, не соблюдая никаких правил дорожного движения - никто из них не думал о том, что пассажиры – дети! Часто уроки закончатся, а «Газель» еще не приехала. Дети по 15-20 минут мерзнут у школы, а у нас, родителей, начинается паника, начинаем друг другу звонить: где дети, что случилось? Душа не на месте, пока дети не приходят домой", - поделилась переживаниями жительница Карабулака.

Хашагульгова рассказала о семье, где все девять детей - школьники, причем распределили их по разным школам. "Женщина работает техничкой. Девочка-девятиклассница училась в самой дальней школе, которая находится на окраине Карабулака. Когда детей везли из той школы, водитель «Газели» отказался ее везти, потому что за нее мама не заплатила. А там такое место - одни новостройки, и тротуаров еще нет, только проезжая часть дороги. Темно, холодно. Девочка шла и плакала. Мимо проезжала машина, и женщина, которая ехала в ней, обратила внимание на девочку, которая одна шла по пустынной дороге. Машина остановилась, и она спросила: «Почему ты пешком идешь?». Девочка сказала, что у мамы денег нет, чтобы оплачивать проезд, и ее в автобус не пустили. И вот она шла пешком - а там и собаки бродячие и все, что хочешь. Что этой маме делать? Или детей кормить, или за проезд платить", - указала Айшат Хашагульгова.

Она пожаловалась на безразличие чиновников. "Начальники иногда приходят, когда мы собираемся у школы - такие важные, холеные. Начинают нас успокаивать, обещания лились рекой. Если их слушать, то школа через месяц-другой будет сдана в эксплуатацию. Но они уходили, а вслед за ними уходили все обещания. Вот и в этот раз министр пообещал, что к началу года учебного школа будет построена. Но если и в этот раз обещание будет пустословием, то наши дети в школу не пойдет первого сентября – так решили все родители", - подчеркнула Айшат Хашагульгова.

как писал "Кавказский узел", в марте на сайте "Важных историй" была опубликована статья "Крыша продолжала течь, дети мерзнуть, а плесень расти" о ситуации с аварийными школами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Аутсайдерами по тем или иным показателям (без учета Крыма и Севастополя) оказались Дагестан, Северная Осетия и Калмыкия. Что касается Ингушетии, то без центрального отопления в республике 39,5% школ, нуждаются в капитальном ремонте - 42,1%.