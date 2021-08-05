Пустой школьный класс. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 августа 2021, 03:23

Родители потребовали достроить школу в Карабулаке

Жители Карабулака вышли на митинг к зданию недостроенной школы, которую чиновники обещают открыть уже три с половиной года. Родители решили не отправлять детей по школам в других районах 1 сентября в знак протеста, рассказала глава родительского комитета Зарема Ахильгова.

Вечером 4 августа у недостроенной школы в городе Карабулаке собрались родители учеников, которые вот уже три с лишним года ждут открытия школы. Строители обещали сдать учебное заведение в эксплуатацию 1 сентября 2019 года, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель родительского комитета Зарема Ахильгова.

Она рассказала, что в последнее время на этом объекте работали строители - около пяти-семи человек. «А в последние два дня здесь вообще никого не было», - возмущается женщина.

По ее словам, родителям и детям надоело на протяжении трех с половиной лет слышать обещания чиновников, что школа будет построена то через три месяца, то через полгода. «Обещания сыпятся как из рога изобилия, а дети наши продолжают ходить в другие школы в разных районах города, где для них проводят занятия в третью и четвертую смену», - сообщила Ахильгова.

Обращаясь к руководителю Минстроя Ингушетии Микаилу Балахоеву, который присутствовал на этом импровизированном родительском собрании, Зарема Ахильгова сказала, что если к началу учебного года школа не будет сдана в эксплуатацию, то родители своих детей первого сентября оставят дома.

"Мы по-своему отметим День знания. Нарядные дети придут сюда, во двор недостроенной школы, мы их поздравим с началом учебного года, который для них в этом году будет проходить в домашних условиях до тех пор, пока руководство республики и строители наконец-то сдержат свое слово и закончат строительство школы", - отметила Ахильгова.

Комментариями представителей Минстроя о ситуации со школой "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в марте на сайте "Важных историй" была опубликована статья "Крыша продолжала течь, дети мерзнуть, а плесень расти" о ситуации с аварийными школами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Аутсайдерами по тем или иным показателям (без учета Крыма и Севастополя) оказались Дагестан, Северная Осетия и Калмыкия. Что касается Ингушетии, то без центрального отопления в республике 39,5% школ, нуждаются в капитальном ремонте - 42,1%.

Примечание:

"Власти Дагестана закрыли аварийную школу в Хасавюрте", "Меликов назвал удручающим качество жизни в Дагестане", "Снос исторического здания лицея вызвал недовольство жителей Ростова-на-Дону".

Автор: Татьяна Гантимурова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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