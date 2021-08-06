06 августа 2021, 11:47

Задержан один из участников драки в Махачкале

Силовики задержали молодого человека, подозреваемого в ранении трех людей в центре Махачкалы, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа три человека были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки возле кафе в центре Махачкалы. Полиция сообщила, что ищет еще троих человек, которые, предположительно, участвовали в драке.

Подозреваемый в ранении трех человек задержан. "Он дает показания, из-за чего произошел конфликт и зачем он ранил троих людей", - цитирует пресс-службу МВД республики "Интерфакс".

По данным ведомства, подозреваемый - молодой человек 2002 года рождения. У него был изъят нож, пишет со ссылкой на МВД Дагестана ТАСС.

Примечание:

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