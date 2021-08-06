06 августа 2021, 08:41

Сельчанин в Дагестане госпитализирован с сибирской язвой

У 52-летнего забойщика скота из села Какашура Карабудахкентского района диагностирована кожная форма сибирской язвы. Врачи наблюдают за состоянием людей, которые контактировали с ним, сообщил Минздрав Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября 2020 года с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана, у всех диагноз подтвердился. Власти ввели с 31 октября в селе карантин по сибирской язве. 19 ноября 2020 года стало известно, что карантин в Какамахи снят.

52-летний житель села Какашура в Карабудахкентском районе Дагестана госпитализирован с сибирской язвой в больницу села Гурбуки, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. "У него выявлена кожная форма заболевания, которая переносится легче, чем лёгочная или желудочно-кишечная. Мужчина занимался забоем и разделыванием мяса крупного рогатого скота. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. <..> Кроме того, врачи наблюдают за состоянием лиц, контактировавших с пациентом", – сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

В селе ведутся ветеринарные мероприятия, осуществляется забор проб. Специалистами Роспотребнадзора проводятся мероприятия по установлению источника и фактора передачи инфекции, выясняется круг лиц, имеющих риск инфицирования, сказано в информации.

Заражение человека сибирской язвой происходит в результате проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых, напомнил Минздрав Дагестана 6 августа на своей странице в Instagram.

К 08.40 мск 6 августа эта запись на странице Минздрава Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 151 тысячи пользователей, набрала 19,9 тысяч просмотров и 46 комментариев. Часть их авторов встревожилась сообщением ведомства. Другая часть раскритиковала владельцев домашнего скота. "Вот, что значит, когда хозяева не смотрят за скотом! Раньше и ветеринар проверял, и хозяин, а сейчас везде практически скот как бездомное животное", – подчеркнул пользователь belaia_volchica. "Результат антисанитарии", – высказал схожее мнение пользователь se.vda4153.

Примечание:

"Здунов отчитал мэра Хасавюрта за антисанитарию на улицах", "Житель Азербайджана умер от сибирской язвы", "Второй за два месяца человек умер от сибирской язвы в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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