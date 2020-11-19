В дагестанском селе снят карантин по сибирской язве

19 ноября 2020, 19:23

Власти Карабудахкентского района Дагестана сняли карантин по сибирской язве в селе Какамахи, которое стало очагом распространения инфекции. Пять заболевших остаются в больницах, их состояние удовлетворительное.

Как писал "Кавказский узел", с подозрением на сибирскую язву 26 октября были госпитализированы пять жителей села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана, у всех диагноз подтвердился. Вакцинацию от сибирской язвы прошли 196 жителей села, также вакцинирован крупный и мелкий рогатый скот. Жители села заразились сибирской язвой при убое и разделке быков, которые не состояли на ветеринарном учете. Участие в покупке и разделке мяса принимали 26 человек, в том числе семь детей.

Районные власти сняли карантин в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана, где в октябре была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Карантин был введен после госпитализации жителей села с подозрением на сибирскую язву. "На сегодняшний день карантин снят", - приводит сегодня слова сотрудника администрации "Интерфакс".

Для профилактики распространения сибирской язвы два въезда в село Какамахи были закрыты, на третьем проводилась дезинфекция всех автомобилей. Рогатый скот запретили выпускать со дворов, а вывоз молока и мяса перекрыли, информировало издание "Кавказ. Реалии".

Пять жителей села, заболевшие сибирской язвой, по-прежнему остаются в больнице. "Их состояние оценивается как удовлетворительное", - цитирует сообщение Минздрава Дагестана ТАСС.

В октябре 2019 года диагноз "сибирская язва" был подтвержден и у четверых жителей села Новокули Новолакского района.