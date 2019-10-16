16 октября 2019, 17:36

Число госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане возросло до пяти

Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей села Новокули Новолакского района, сообщил сегодня председатель правительства Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября с подозрением на заражение сибирской язвой были госпитализированы три жителя села Новокули. Диагноз подтвердился у двоих.

"В центре инфекционных болезней находится пять человек с предварительным диагнозом сибирская язва, у четырех из них он подтвержден лабораторно. Причиной заражения послужила разделка туши зараженного бычка в одном из хозяйств села Новокули", - сообщил сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram.

По его данным, в состоянии больных наблюдается положительная динамика. "В эпидемическом очаге организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

Здунов также сообщил, что определен круг людей, имеющих риск инфицирования, в том числе в Каспийске и Хасавюрте.

Власти села Новокули ввели карантинный режим по сибирской язве. Временные ограничения будут действовать в селе до полной ликвидации очагов распространения инфекции, написал 15 октября со ссылкой на представителя сельской администрации "Интерфакс".

Примечание:

"Второй за два месяца человек умер от сибирской язвы в Грузии", "Карантин из-за сибирской язвы объявлен в селе в Волгоградской области", "Двое жителей Армении госпитализированы с подозрением на сибирскую язву".

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