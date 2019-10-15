Микрофотография сибиреязвенных бактерий. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bacillus_anthracis_Gram.jpg

15 октября 2019, 04:47

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане

В селе Новокули два человека заболели сибирской язвой, еще один находится под наблюдением.

Три жителя села Новокули Новолакского района Дагестана госпитализированы 14 октября с подозрением на заражение сибирской язвой.

У двоих из госпитализированных диагноз подтвердился, третий находится под наблюдением. Все трое находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, жизни ничего не угрожает, пишет сегодня "Коммерсант".

По предварительным данным, сельчане заразились сибирской язвой во время забоя крупного рогатого скота, пишет "Интерфакс".

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата, интоксикацией. Протекает в виде кожной, редко кишечной, легочной и септической формы. Источником инфекции являются домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи). Заражение человека чаще происходит контактным путем (в частности при разделке туш животных и обработке шкур) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия. Заражения человека от человека обычно не происходит, пишет medportal.ru.

Примечание:

"Второй за два месяца человек умер от сибирской язвы в Грузии", "Карантин из-за сибирской язвы объявлен в селе в Волгоградской области", "Двое жителей Армении госпитализированы с подозрением на сибирскую язву".

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