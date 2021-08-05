Суд арестовал подозреваемых по делу о мошенничестве в МВД Дагестана

05 августа 2021, 23:15

Бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Дагестана и предприниматель арестованы на два месяца по подозрению в мошенничестве. При исполнении госконтрактов было похищено более 24 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Дагестана и предприниматель заподозрены в хищении денег, выделенных на питание арестованных, сообщило следствие.

Суд арестовал на два месяца бывшего начальника подведомственного МВД Дагестана учреждения Абакара Джанакаева и предпринимателя, подозреваемых в хищении 24,8 миллиона рублей в ходе поставок по госконтрактам питания в изоляторы временного содержания, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 октября включительно. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ", – привело ее слова РИА "Новости".

По информации МВД Дагестана, с 2019 года Абакар Джанакаев находится на пенсии, сообщила "Молодежь Дагестана".

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев арестованных или их официальных представителей в "Кавказский узел" не поступало.