Активистка Диана Дибирова (в центре). Скриншот видео "Политика и события" https://www.youtube.com/watch?v=WJ7tJ2MVtJo

04 августа 2021, 06:30

Суд признал незаконными действия силовика в отношении Дианы Дибировой

Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия полицейского, объявившего предостережение Диане Дибировой за одиночный пикет, который она не проводила.

Верховный суд Дагестана оставил 3 августа в силе решение Советского районного суда Махачкалы, которые признал незаконными действия полицейского, объявившего предостережение студентке Диане Дибировой.

Дибирова обратилась в суд после того, как 26 января сотрудник полиции объявил ей предостережение о недопустимости нарушения закона. В предостережении указано, что Дибирова проводила одиночный пикет в Махачкале на перекрестке проспекта Гамзатова и улица Дадахаева, пишет "Черновик"

При этом девушка утверждает, что никакого пикета не проводила. По словам адвоката Дибировой Марата Исмаилова, даже если бы пикет был, это не означает, что были совершены противоправные действия.

На суде первой инстанции представитель МВД заявила, что Дибирова провела акцию, но при этом отметила, что никаких согласований для проведения одиночных пикетов не требуется. Никаких доказательств того, что девушка действительно проводила пикет, силовики при этом не представили.

Суд первой инстанции в марте признал действия полицейского незаконными, но силовики обжаловали решение. Это решение подтвердил и Верховный суд Дагестана. Марат Исмаилов заявил, что защита Дибировой теперь планирует потребовать привлечь полицейского к дисциплинарной ответственности и потребовать принести извинения.

Дело № 33а-4523/2021 об оспаривании действий органов государственной власти, административным истцом по которому является Диана Дибирова, поступило в Верховный суд Дагестана 1 июля. Административными ответчиками по нему выступали МВД по Дагестану и лично сотрудник полиции, следует из записи на сайте суда. 

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", Диана Дибирова в числе других сторонников Навального была доставлена в полицию 23 января, в день всероссийской акции в поддержку оппозиционера. 23 июля суд удовлетворил иск Дибировой к сотруднику полиции. Девушка пожаловалась, что 21 апреля, когда была анонсирована очередная всероссийская акция в поддержку Навального, ее забрали прямо с занятий и продержали около пяти часов в здании полиции, а затем отпустили, оштрафовав за мелкое хулиганство. 14 июня суд направил материалы этого дела на новое рассмотрение.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а новости об акциях в поддержку Навального - на специальной тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Интерес силовиков к стороннице Навального в Ставрополе обеспокоил активистов", "Суд утвердил штраф астраханской стороннице Навального", "Краснодарский активист оштрафован за организацию акции Навального".

Автор: "Кавказский узел"

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