Диана Дибирова добилась судебной победы по делу о задержании в Махачкале

26 июля 2021, 18:35

Решение суда о незаконности задержания студентки Дианы Дибировой дает основание требовать дисциплинарного взыскания с силовика, указал адвокат Марат Исмаилов. Активистка заявила о готовности выражать свою гражданскую позицию вопреки вызовам в полицию и угрозам об отчислении из училища.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале 23 января, в день всероссийской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, силовики на трех автобусах вывезли людей с центральной площади, хотя, как рассказали очевидцы, никто из них не разворачивал плакатов и не выкрикивал лозунгов. Всего в полицию было доставлено около 100 человек, в том числе несовершеннолетние. В их числе оказалась и студентка Дагестанского художественного училища Диана Дибирова.

Полиция затягивала рассмотрение дела, указала активистка

У сотрудника полиции не было никаких оснований доставлять Диану Дибирову в отдел полиции 23 января с центральной площади Махачкалы, говорится в иске, который был подготовлен и направлен в суд в марте юристом Маратом Исмаиловым. Тогда студентку махачкалинского училища забрали с площади примерно в 12:30 мск, а выйти из отдела полиции она смогла только через шесть часов. В иске эти действия силовиков расценены как нарушение свободы передвижения, гарантированной Конституцией России.

В качестве ответчиков по данному делу были привлечены управление МВД по Махачкале, а также полицейский, доставивший Дибирову в отделение. Дело поступило в суд еще в 23 марта, однако рассмотрение шло долго, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель истца Марат Исмаилов. "Дело затянулось, так как УМВД не сообщало данных о сотруднике, который ее доставил. Из-за этого заседание шесть-семь раз откладывалось. Но в итоге все же удалось выяснить данные сотрудника ППС. Он пришел на последнее заседание и заявил суду, что действовал по закону. Однако суд с этим не согласился", - пояснил юрист.

23 июля суд вынес решение об удовлетворении иска. "После вступления решения в силу попросим УМВД привлечь сотрудника, доставившего истицу в полицию, к дисциплинарной ответственности", - отметил Исмаилов.

Самой Дианы Дибировой на последнем заседании не было. "Процесс ответчики затягивали, как могли, заседания постоянно откладывались. Но я рада, что все решилось в мою пользу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Готовится рассмотрение еще одного дела Дибировой

Ранее, 21 апреля, когда была анонсирована очередная всероссийская акция в поддержку Навального, сотрудники полиции забрали Дибирову прямо с занятий и продержали около пяти часов в здании полиции. Ее отпустили, оштрафовав за мелкое хулиганство. 14 июня суд Махачкалы направил материалы дела Дибировой на новое рассмотрение.

Марат Исмаилов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что постановление о выписанном полицией штрафе было отменено из-за процессуальных нарушений. "В материалах дела было много противоречий. Их суд вернул в полицию на новое рассмотрение. Мы с этим не согласились, и решение суда обжаловали в вышестоящую инстанцию. Дело в Верховном суде, рассмотрение еще не назначено", - сказал Исмаилов.

Дибирова пожаловалась на угрозы отчислением из училища

После 23 января полицейские приходили не только домой, но и в училище, где учится Дибирова, отметила студентка. "Отношения во время этих визитов было ко мне ужасное. К тому же, в самом училище со мной и с моей мамой вели «воспитательные беседы». Грозили отчислением, если такое еще повторится", – рассказала Диана Дибирова.

По словам Дибировой, ее и ее родителей несколько раз посетил участковый, затем студентку вместе с отцом вызывали на беседу в Центр "Э". По словам девушки, во время одного из таких разговоров силовик потребовал, чтобы она разблокировала телефон, и стал читать ее сообщения, просматривать фотографии. Воспитательные беседы в Дагестанском художественном училище имени Джемала, где учится Дибирова, проходили в присутствии педагогов. Силовики говорили не только с Дибировой, но и с другими "неблагонадежными" студентами, сообщается в публикации "Медиазоны" от 19 марта. В публикации приводится расшифровка разговора Дибировой с оперативником.

По мнению Марата Исмаилова, постоянными вызовами в полицию и визитами в места учебы силовики пытаются воздействовать на активистов и побудить их отказаться от участия в протестах. "Во многом <силовикам> это удается. Но Диана от своих взглядов не отказывается. Свою позицию она по-прежнему отстаивает, но в судебном порядке. И пока ей это в целом удается", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Дибирова также заявила, что отказываться от своей гражданской позиции не собирается. "Я слежу за тем, как сейчас идет преследование политиков, и очень переживаю. На фоне всего этого произошедшее со мной, мое задержание на площади и в училище - это кажется такой мелочью. И абсолютно не отбило желание выражать свою гражданскую позицию - скорее, наоборот. За меня дома родители, конечно, все так же переживают, но реагируют уже спокойнее. Кажется, смирились", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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