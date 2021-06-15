Активистка Диана Дибирова (в центре). Скриншот видео "Политика и события" https://www.youtube.com/watch?v=WJ7tJ2MVtJo

15 июня 2021, 02:35

Активистка в Махачкале добилась отмены штрафа

Суд Махачкалы направил на новое рассмотрение материалы дела в отношении активистки Дианы Дибировой, которая в апреле была задержана перед началом акции в поддержку Навального и оштрафована за мелкое хулиганство.

Как писал "Кавказский узел", вечером 21 апреля на центральной площади Махачкалы прошла акция в поддержку Алексея Навального - активистки развернули в его поддержку плакаты. Силовики задержали пять девушек, а затем еще двух участниц митинга. Диану Дибирову, которая была задержана еще до начала акции, отпустили, оштрафовав за мелкое хулиганство.

Советский районный суд Махачкалы отменил штраф, назначенный Диане Дибировой по статье "Мелкое хулиганство". Материалы направлены на новое рассмотрение, сообщил 14 июня "Кавказ.Реалии"* юрист Марат Исмаилов.

При этом Исмаилов отметил, что постановление суда планируется обжаловать, чтобы дело было прекращено.

Диана Дибирова рассказала ранее "Кавказскому узлу" об обстоятельствах задержания. Ее, студентку Дагестанского художественного училища, забрали прямо во время занятий, и в отделе полиции вручили предостережение о недопустимости участия в незаконных акциях. "В этом предостережении было указано, что я якобы собиралась участвовать в акции (21 апреля). Я объясняла им, что не собиралась никуда идти, и отказалась его подписать. После этого они начали говорить, что за мелкое хулиганство привлекут меня "по полной", то есть мне дадут 15 суток... составили протокол о том, что я [нецензурно выражалась в адрес полицейских], и оштрафовали меня на 500 рублей", - рассказала она.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов", а новости об акциях в поддержку Навального - на специальной тематической странице "Акции Навального".

* - издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

Примечание:

"Манапов получил предостережение от полиции Махачкалы", "Проход к центральной площади Элисты перекрыт силовиками", "Активистка Диана Дибирова задержана в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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