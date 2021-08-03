Беник Абрамян. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

03 августа 2021, 10:53

Грузинский легкоатлет отстранен от Олимпиады за допинг

Спортсмен из Грузии Беник Абрамян, выступающий в толкании ядра, отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио после того, как в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные препараты, в том числе анаболические стероиды.

Допинг-проба у грузинского спортсмена Беника Абрамяна, выступающего в толкании ядра, была взята 31 июля.

Специалисты обнаружили в ее составе дегидрохлорметилтестостерон (туринабол), метандиенон и тамоксифен. (дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и метандиенон относятся к анаболическим стероидам, которые используются для увеличения физической активности, – Прим. "Кавказского узла").  Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио из-за результатов допинг-теста, сообщил сегодня Чемпионат.com со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Спортсмен должен был выступить на Олимпиаде 3 августа, он имеет право оспорить отстранение от игр в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также попросить вскрытие допинг-пробы, передало сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля стало известно, что оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитаций двух дзюдоистов из Грузии после того, как они самовольно покинули Олимпийскую деревню, чем нарушили правила по профилактике коронавируса.

Из отобравшихся на токийскую Олимпиаду 35 грузинских спортсменов почти половину составляли борцы. Девять человек выступали в дзюдо (Татьяна Левицкая-Шуквани, Этер Липартелиани, Лухум Чхвимиани, Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лаша Бекаури, Варлам Липартелиани и Гурам Тушишвили).  Четверо – в греко-римской борьбе (Рамаз Зоидзе, Лаша Гобадзе, Джордж Мелиа и Якоб Каяя) и трое – в вольной борьбе (Автандил Кенчадзе, Элизбар Одикадзе и Гено Петриашвили), говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Лучница из Ростовской области выиграла серебро Олимпиады-2020 в Токио", "Ростовская рапиристка стала бронзовым призером Олимпиады", "Две золотые медали выиграли дзюдоисты Северного Кавказа на международном турнире".

Автор: "Кавказский узел"

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